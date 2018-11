Alle Polizeimeldungen vom 18. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen/Nordhorn - VW Passat beschädigt

Am Freitag wurde ein silberner VW Passat von einem unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Das Auto war zwischen 9 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Zahnarztes an der Lingener Straße in Wietmarschen und von 11 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz einer Naturheilpraxis an der van Delden-Straße in Nordhorn abgestellt. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Bad Bentheim - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 2. und dem 17. November versucht, in ein Einfamilienhaus an der Marie-Curie-Straße einzudringen. Es gelang ihnen dabei jedoch weder ein Fenster, noch eine Eingangstür zum Haus aufzubrechen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Nordhorn - Radfahrerin stürzt über Hundeleine

Am Samstagabend ist es an der Altendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 38-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 18.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der linken Straßenseite in Richtung Altendorfer Ring unterwegs. Beim Passieren einer 25-jährigen Frau, die mit ihrem Hund spazieren war, übersah die Radfahrerin die gespannte Hundeleine. Sie stieß dagegen, stürzte und verletzte sich schwer. Die Hundehalterin und ihr Tier blieben unverletzt.

Lingen - Zahlreiche Glätteunfälle im Emsland und in der Grafschaft Bentheim

Die Polizei im Emsland und in der Grafschaft Bentheim musste am Samstag wegen glatter Straßen zu zahlreichen Verkehrsunfällen ausrücken. In den meisten Fällen blieb es glücklicherweise bei Blechschäden. Drei Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt, ernsthaft zu Schaden gekommen ist niemand. Die schwersten Unfälle ereigneten sich in den Morgenstunden im Bereich Aschendorf, Lingen, Haselünne, Nordhorn, Emlichheim, Geeste und Bad Bentheim. Insgesamt entstanden dort Sachschäden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Großes Glück hatten die beiden Unfallbeteiligten in Geeste und in Bad Bentheim. Gegen 9 Uhr war ein 18-jähriger Mann aus Meppen mit seinem 3er BMW auf der Varloher Straße in Geeste unterwegs. In einer Linkskurve verlor er bei Straßenglätte die Kontrolle über sein Auto und stieß links neben der Fahrbahn frontal gegen einen Baum. Der junge Mann wurde dabei nur leicht verletzt. Noch mehr Glück hatte ein Autofahrer bei Bad Bentheim. Er war gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Gronauer Straße in Richtung Gildehaus unterwegs. Auch er kam bei glatter Straße nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Baum, blieb dabei aber komplett unverletzt.

Hinweis der Polizei: Mit den stark fallenden Temperaturen steigt die Unfallgefahr infolge plötzlicher Straßenglätte. Insbesondere in der Übergangszeit werden die Gefahren regelmäßig unterschätzt. Darüber hinaus sind viele Autos oft noch nicht mit wintertauglicher Bereifung ausgestattet. Im Interesse der Sicherheit eines jeden Einzelnen bittet die Polizei ausdrücklich darum, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen und die Fahrzeuge mit geeigneter Bereifung zu versehen. Verstöße können mit 60 Euro und einem Punkt geahndet werden. Bei Gefährdung oder einem Unfall werden sogar 120 Euro und Punkte fällig.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Am Samstagnachmittag ist es auf der Osterbrocker Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.15 Uhr wurde dort der 52-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse beim Linksabbiegen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von einem Motorrad überholt. Dabei kam es zu einer leichten Berührung. Der Motorradfahrer geriet ins Schlingern, konnte die Kontrolle über sein Fahrzeug allerdings wiedererlangen. Er fuhr danach weiter, ohne anzuhalten. Er trug eine schwarz-rote Schutzbekleidung und einen weißen Helm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Papenburg - Einbruch bei Turnverein

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in die Räumlichkeiten des Turnvereins Papenburg an der Moorstraße eingedrungen. Sie brachen eine Terrassentür, eine Bürotür sowie zwei Stahlschränke auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (04961)9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Lingen - Autoaufbrecher unterwegs

Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstagnachmittag an zwei Autos an der Von-Stauffenberg-Straße und Am Neuen Friedhof zu schaffen gemacht. Zwischen 16.15 und 16.25 Uhr hatte ein Mann zunächst versucht, auf dem Parkplatz des Neuen Friedhofs einen Opel Zafira aufzubrechen. Eine Zeugin beobachtete diesen und sprach ihn an. Er ergriff umgehend mit einem Fahrrad die Flucht. Nur wenig später, gegen 16.40 Uhr, wurde dann ein am Fahrbahnrand der Von-Stauffenberg-Straße stehender Ford Fiesta aufgebrochen. Der Täter erbeuteten dabei ein Portemonnaie samt Inhalt. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird aktuell geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Lingen - Zwei Leichtverletzte nach Unfall

Am Samstagvormittag ist es an der Straße Mühlengraben zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 25-jährige Frau war dort gegen 10.45 Uhr mit ihrem Toyota Auris unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin und ein mit im Auto befindlicher zweijähriger Junge wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Lingen - Hebebühne blockierte Bundesstraße

Am Samstagnachmittag ist es auf der B70 in Höhe der Anschlussstelle Darme zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz nach 16 Uhr war ein 47-jähriger Mann aus Lengerich (EL) mit seinem VW Caddy und einer angehängten Hebebühne in Richtung Nordhorn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache schaukelte sich der Anhänger auf und kippte auf die Seite. Dabei touchierte er noch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Hebebühne blockierte in der Folge über längere Zeit die Bundesstraße. Verletzt wurde niemand. Die entstandenen Sachschäden werden auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Salzbergen - Unfall auf Autobahn 30

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der A30 in Höhe Salzbergen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Spelle war gegen kurz vor 5 Uhr mit seinem Mercedes zwischen den Anschlussstellen Salzbergen und Rheine-Nord unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhrt etwa 100 Meter durch die dortige Berme. Beim Gegenlenken schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn und stieß gegen die Mittelleitplanke. Der Fahrer und sein 20-jähriger Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

