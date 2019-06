Alle Polizeimeldungen vom 18. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Meldungen aus der Grafschaft vor.





+++ EMSLAND +++

Lehe - Folie von Siloballen aufgeschlitzt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag die Folien von 40 frisch gewickelten Siloballen aufgeschlitzt. Die Ballen sind damit unbrauchbar. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Rhede - 1100 Liter Diesel gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende von einer Baustelle am Osseweg etwa 1100 Liter Diesel gestohlen. Sie pumpten den Kraftstoff aus den mit Schlössern gesicherten Fässern und transportierten das Diebesgut auf unbekannte Weise ab. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1300 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Oberlangen - Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in eine Werkshalle an der Oberlangener Straße eingedrungen. Sie brachen eine rückwärtige Zugangstür auf und entwendeten anschließend zahlreiche Werkzeuge und ein Damenrad im Gesamtwert von etwa 5500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Lingen - Werkzeuge aus Scheune gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Montag in die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Holthauser Straße eingedrungen. Sie entwendeten daraus mehrere hochwertige Werkzeuge. Der angerichtete Gesamtschaden wird in diesem Zusammenhang auf etwa 1900 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Lingen - Kabel von Baustelle gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Montag in den Rohbau einer Kindertagesstätte an der Kiesbergstraße eingedrungen. Sie entwendeten daraus etwa 350 Meter Verlegekabel im Gesamtwert von etwa 770 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.