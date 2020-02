Alle Polizeimeldungen vom 18. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Fiat 500 entwendet

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben bislang unbekannte Täter einen weißen Fiat 500 von einem Firmengrundstück an der Rheiner Straße gestohlen. Der PKW mit dem Kennzeichen NOH-FI 17 ist mit einem Rennstreifen unterhalb der Zierleiste versehen. Auf der Heckscheibe befindet sich ein Aufkleber mit Firmenwerbung. Hinweise zu dem Verbleib des PKW nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Fahrerin eines dunklen Kleinwagens gesucht

Am vergangenen Freitag ist es gegen 14.25 Uhr auf dem Ootmarsumer Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer PKW-Fahrerin und einer Radfahrerin gekommen. Eine unbekannte Autofahrerin beabsichtigte aus dem Mückenweg kommend über den Ootmarsumer Weg in die Irisstraße einzufahren. Hierbei übersah sie eine 15-jährige Radfahrerin, welche stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin kümmerte sich um die unter Schock stehende Jugendliche und setzte anschließend ihre Fahrt fort. Personalien tauschten sie nicht aus. Die Frau war mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs. Auch ein bislang unbekannter Passant kam den Unfallbeteiligten zu Hilfe. Die Autofahrerin, der Passant sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Opel Corsa beschädigt

Am Montagvormittag ist es gegen 11:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Krankenkasse am Kanalweg gekommen.

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte dabei die Fahrertür eines dort abgestellten Opel Corsa. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Geldbörse aus PKW gestohlen

Unbekannte Täter haben am Montag zwischen 14.15 und 15.20 Uhr die Scheibe eines Jaguars an der Kiesbergstraße eingeschlagen. Der Wagen stand während der Tatzeit an einem Waldweg. Die Täter stahlen aus dem PKW eine Geldbörse samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Twist - PKW-Anhänger gestohlen

Zwischen dem 9.Februar und vergangenen Samstag haben bislang unbekannte Täter einen gesicherten PKW-Anhänger von einem Grundstück an der Straße Adorf gestohlen. Der Anhänger war mit dem Kennzeichen EL-D 1458 versehen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Keine Beute bei Einbruch

Im Ortsteil Bramsche ist es zwischen Sonntagabend und Dienstagnacht zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Straße Wolkenkamp gekommen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, gelangten in das Firmengebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend betraten sie die angrenzende Werkstatt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Beesten - Werkzeug gestohlen

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen haben sich bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände an der Hauptstraße begeben. Sie schlugen die Scheibe eines Rolltores ein und gelangten in eine Werkshalle. Hier stahlen sie unter anderem zwei Magnetständerbohrmaschinen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Twist - Einbruch in Firma

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Montagmorgen auf ein Firmengelände an der Max-Planck-Straße eingedrungen. Die Täter öffneten gewaltsam das Fenster einer Halle und entwendeten mehrere Kabel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Haren - Diesel gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben bislang unbekannte Täter an der Lindloher Straße Kraftstoff aus dem Tank eines LKW sowie eines Baggers gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Spelle - Brand in Fabrikgebäude

Am Montagnachmittag ist es in einer Maschinenfabrik an der Heinrich-Krone-Straße zu einem Brand in einem Toilettenraum gekommen. Vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die Lüftungsanlage des WC hatte gegen 16.40 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defektes Feuer gefangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten etwa 55 Arbeiter die Halle vorübergehend verlassen. 38 Feuerwehrkräfte waren schnell am Einsatzort und löschten den Brand ab. Ein Schaden am Gebäude entstand nicht.

Sögel - 18-Jähriger bei Unfall verletzt

Am Montagnachmittag ist es an der Johann-Evangelist-Holzer-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 14 Uhr war eine 55-jährige Frau mit ihrem Kia in Richtung Mühlenesch unterwegs. Im Bereich einer dortigen Querungshilfe übersah sie den von links kommenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der junge Mann stürzte und wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Salzbergen - Unfall mit vier Autos

Am Montagnachmittag ist es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Ein 70-jähriger Mann aus Salzbergen wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 14.30 Uhr mit seinem Opel Meriva in Richtung Schüttorf unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit drei entgegenkommenden Autos zusammen. Während der Verursacher mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, blieben die drei weiteren Beteiligten unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Papenburg - 53-jähriger Radfahrer tödlich verletzt

Heute Morgen ist es im Ortsteil Aschendorf auf der Bokeler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Radfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Der Mann aus Papenburg befuhr gegen 6.20 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Sommerhöhe in Richtung Hofer Weg. Bei Überqueren der Bokeler Straße übersah er einen VW-Transporter, der in Richtung Aschendorf unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei zog sich der Radfahrer tödliche Verletzungen zu. Der 34-jährige Fahrer des Transporters blieb unverletzt. An PKW und Pedelec entstanden erhebliche Sachschäden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Papenburg Untenende war mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften vor Ort, unterstützte die Polizei bei der Verkehrsunfallaufnahme und reinigte die Fahrbahn. Diese war hierfür bis rund 9.40 Uhr gesperrt.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

