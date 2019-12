Alle Polizeimeldungen vom 18. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Unfall im Begegnungsverkehr

Am Dienstagmittag ist es auf dem Klausheider Weg zu einem Zusammenstoß zweier PKW gekommen. Ein schwarzer VW Caddy und ein roter bzw. brauner Kleinwagen stießen dabei im Begegnungsverkehr mit ihren Außenspiegeln aneinander. Dabei wurde der VW beschädigt. Der Fahrer des Kleinwagens hielt nach dem Zusammenstoß kurz an, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - 600 Gramm Marihuana sichergestellt

Polizeibeamte des Genzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) haben am Dienstagnachmittag einen 35-jährigen Autofahrer angehalten. Der Mann reiste dabei mit einem Mietwagen aus den Niederlanden ein. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten eine luftdicht verschweißte Plastiktüte mit rund 600 Gramm Marihuana. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss. Er wurde anschließend auf die Dienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Straßenverkaufswert dürfte bei ca. 6000 Euro liegen. Der Festgenommene wurde an die Zollfahndung übergeben. Nach weiteren Ermittlungen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

BPOL-BadBentheim: Haftbefehl vollstreckt

Die Bundespolizei hat Montagnacht den Haftbefehl gegen einen 40-jährigen Mann vollstreckt. Im Rahmen der verstärkten grenzpolizeilichen Überwachung hatten die Beamten nach der Einreise aus den Niederlanden über die BAB 30, gegen 02:20 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag einen PKW mit lettischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien des 40-jährigen Beifahrers ergab, dass die Justiz per Haftbefehl nach dem Mann fahnden lies. Der lettische Staatsangehörige war im April 2018 wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch musste er noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 1000,- Euro begleichen. Da er der Ladung zum Antritt der Haftstrafe nicht gefolgt war, wurde er per Haftbefehl gesucht. Durch Zahlung der Geldstrafe und der angefallenen Kosten in Höhe von 314,01 Euro konnte der 40-Jährige die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe abwenden und seine Reise fortsetzen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Polizei warnt vor E-Mails

Die Polizei Papenburg warnt vor gefälschten E-Mails, die an die Kassenwarte unterschiedlicher Vereine gerichtet sind. In den Mails wird von unbekannten Tätern suggeriert, dass die Kassenwarte im Namen der Vereinsvorsitzenden eine Überweisung, ggf. sogar ins Ausland, durchführen sollen. Mögliche Hinweise auf eine solche E-Mail können ein nicht abgesprochener Zahlungsauftrag, eine nicht übliche Anrede, eine fehlerhafte Schreibweise und dass sich die Antwort-Mail-Adresse von der Absender-Adresse unterscheidet, sein. Daher warnt die Polizei davor, den Aufforderungen von unbekannten Mails nicht nachzukommen und diese direkt in den örtlichen Dienststellen zu melden.

Lingen - Einbruch in Baucontainer

In dem Zeitraum zwischen Montag, 16.45 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Baucontainer an der Rheiner Straße in Lingen ein. Sie entwendeten Leergut und eine Tüte Gummibären. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter, Tel. 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Spelle - Einbruch in Schule

Unbekannte Täter brachen zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr in ein Schulgebäude an der Schulstraße in Spelle ein. Dort durchsuchten sie die Räume. Nach jetzigen Erkenntnissen wurden keine höherwertigen Gegenstände entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Spelle unter, Tel. 05977 929210 in Verbindung zu setzen.

Werlte - Einbruch in Garage

Zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Garage am in der Straße Drift in Werlte ein. Es wurde nichts entwendet. Beim Einbruch entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Werlte unter, Tel. 05951 993920 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Rückleuchten geklaut

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen dem 2. und 16. Dezember Zugang auf ein Firmengelände am Industriehafen-Süd in Papenburg. Hier montierte er von einem abgestellten LKW die zwei LED Rückleuchten ab und entwendete diese. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg unter, Tel. 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Sögel - Brand in Küche

Zu einem Einsatz wurde die Feuerwehr Sögel am Dienstag gegen 14:25 Uhr gerufen. Eine Person, die mit dem Pkw die Amtsstraße in Sögel befuhr, bemerkte Rauch aus mehreren Fenstern eines Mehrfamilienhauses und alarmierte die Feuerwehr. Es wurde von den Bewohnern der unteren Wohnung Essen auf dem Herd vergessen, wodurch die Dunstabzugshaube Feuer fing. Das Feuer wurde durch die Bewohner mittels einem Pulverfeuerlöscher gelöscht, sodass die mit vier Fahrzeugen angerückte Feuerwehr lediglich Kontrolle, Lüftung und Sicherung des Brandortes vornehmen musste. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Spelle - 44-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Heute Morgen ist es auf der B70 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 44-jähriger Autofahrer wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war gegen 07:00 Uhr mit seinem PKW aus Spelle kommend in Richtung B70 unterwegs, als er an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Rheine abbiegen wollte. Zum Unfallzeitpunkt lief die Ampelanlage nicht im herkömmlichen Betrieb, sondern zeigte gelbes Blinklicht. Der Autofahrer übersah dabei den in Richtung Lingen fahrenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß. Der 44-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr aus seinem stark beschädigten PKW befreit und anschließend mit einem Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An PKW und LKW entstanden Sachschäden in Höhe von rund 30000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Spelle und Venhaus waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort. Die Bundesstraße war für ca. zwei Stunden gesperrt.

Geeste - Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Supermarkt

Am Abend des 13. September ist es an der Ludgeriestraße im Ortsteil Groß Hesepe zu einem Raub auf den dortigen NP-Markt gekommen. Gegen 20.30 Uhr betrat ein bislang unbekannter Mann das Geschäft, bedrohte die drei Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Nachdem er einen vierstelligen Betrag erhalten hatte, fesselte er die drei Opfer und flüchtete anschließend vom Tatort. Die Angestellten konnten sich selbstständig befreien und verständigten die Polizei. Eine Fahndung nach dem Mann war zunächst nicht erfolgreich. Er wird als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und von auffällig schlanker Statur beschrieben. Er trug eine olivgrüne Jacke, ähnlich einer sogenannten Bomberjacke. Außerdem führte er einen schwarzen Rucksack mit sich. Der Täter sprach deutsch mit unbekanntem Akzent.

Am Abend des 13. September ist es an der Ludgeriestraße im Ortsteil Groß Hesepe zu einem Raub auf den dortigen NP-Markt gekommen. Foto: Hille

