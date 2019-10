Alle Polizeimeldungen vom 17. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - 19-jähriger Autofahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Auf der Emsbürener Straße ist es gestern Nachmittag gegen 14.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Autofahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der junge Mann war in Richtung Nordhorn unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, mit seinem PKW ins Schleudern geriet und am linken Fahrbahnrand gegen einen Baum stieß. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand Totalschaden. Er wurde abgeschleppt.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es gestern Nachmittag auf der Alten Dorfstraße gekommen. Fünf Personen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein 18-jähriger Mann aus Haselünne befuhr gegen 16.10 Uhr mit seinem PKW die Alte Dorfstraße aus Herzlake kommend in Richtung Haselünne. Kurz vor einer Kurve verlor er möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Opel, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW. Die vier Insassen des Mazda, ein 41-jähriger Mann, eine 39-jährige Frau sowie zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren zogen sich, wie auch der Fahrer des Opel, schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von rund 13.500 Euro. Die Straßenmeisterei aus Meppen unterstützte die Polizei bei der Absperrung der Unfallstelle.

Papenburg - 15-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Gestern Nachmittag ist es um 14.10 Uhr auf der Straße Erste Wiek links zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 15-jähriger Mofafahrer schwer verletzt. Der Jugendliche fuhr mit seinem Mofa stadtauswärts und beabsichtigte nach links auf ein Grundstück zu fahren. Ein mit seinem PKW in gleiche Richtung fahrender 53-jähriger Mann scherte zum Überholen aus und kollidierte mit dem abbiegenden Mofafahrer. Dieser zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer stand zum Zeitpunkt des Unfalles unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. An PKW und Mofa entstanden Sachschäden von rund 4000 Euro. Die Feuerwehr aus Papenburg war mit einem Fahrzeug und drei Kräften vor Ort und reinigte die Fahrbahn von ausgelaufenem Öl.

Sögel - PKW fängt Feuer

Während der Fahrt ist es gestern Mittag zu einer leichten Rauchentwicklung im Motorraum eines PKW gekommen. Der 27-jährige Fahrer war auf der Industriestraße unterwegs, als ihm der Rauch auffiel. Die verständigte Feuerwehr aus Sögel traf mit vier Fahrzeugen und 15 Kräften am Einsatzort ein und löschte den Brand. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Lingen - Starkstromkabel gestohlen

Zwischen dem 9. und 16. Oktober drangen bislang unbekannte Täter auf ein umzäuntes Firmengelände an der Straße Am Ölwerk ein und stahlen Starkstromkabel im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter haben zwischen dem 4. und 12. Oktober versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Neuer Grund einzudringen. Die Täter scheiterten an einer Tür und gelangten nicht in die Wohnräume. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

