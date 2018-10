Alle Polizeimeldungen vom 17. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - 57-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt

Gestern Nachmittag kam es auf dem Ootmarsumer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Mann aus Nordhorn wurde dabei schwer verletzt. Der Mann fuhr mit seinem Pedelec den Radweg des Ootmarsumer Weges stadtauswärts. In Höhe des Kreisverkehres missachtete eine 57-jährige Frau aus Nordhorn die Vorfahrt des Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pedelec-Fahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An Auto und Pedelec entstand Sachschaden.

Nordhorn - Einbruch bei Hundeverein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Dienstag in die Räumlichkeiten des Hundevereins an der Alfred-Mozer-Straße eingedrungen. Sie brachen eine Terrassentür auf und durchsuchten das Gebäude. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Nordhorn - Fahrradeigentümer gesucht

Die Polizei Nordhorn hat im September einen jungen Mann kontrolliert, der mit einem älteren E-Bike unterwegs gewesen ist. Er konnte keinen Eigentumsnachweis für das Damenfahrrad der Marke Minerva, Typ Panther, erbringen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Wem gehört das abgebildete Fahrrad? Foto: Polizei

Schüttorf - 1,3 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) hat am Dienstagnachmittag 1,3 Kilogramm Marihuana bei einem 55-jährigen Mann aus Enschede beschlagnahmt. Der Niederländer war gegen 15.15 Uhr mit einem Mercedes über die A 30 nach Deutschland eingereist. Bei einer Kontrolle in Höhe der Anschlussstelle Schüttorf fanden die Beamten die Drogen bei dem Mann. Darüber hinaus stand er unter dem Einfluss von Kokain und Marihuana. Er wurde vorläufig festgenommen und wir im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Er wird sich nun gleich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Das sichergestellte Marihuana. Foto: Polizei

Schüttorf - Polizei sucht Eigentümer eines Schmuckkastens

Am vergangenen Freitag wurde am Veddelers Weg, in Höhe des dortigen Mineralölhandels, ein weinrotes Schmuckkästchen gefunden. In dem Kästchen befand sich diverser Modeschmuck. Möglicherweise dürfte der Schmuckkasten aus einer Straftat stammen. Die Polizei in Spelle sucht nun nach dem Eigentümer des Kästchens oder nach Zeugen, die Hinweise zu dem Eigentümer geben können und bittet darum, sich unter der Rufnummer (05977)929210 zu melden.

Die Polizei sucht nach dem Besitzer dieses Schmuckkastens. Foto: Polizei





+++ EMSLAND +++

Geeste - Zwei Unfälle auf A31 fordern hohe Sachschäden

Gestern kam es am frühen Abend gegen 17.30 Uhr auf der A31 zu gleich zwei Verkehrsunfällen. Der 51-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die A31 in Richtung Oberhausen, als er aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit mit seinem Gespann auf den Seitenstreifen abkam. Hier befand sich jedoch bereits ein Anhängergespann der Niederländischen Feuerwehr. Der niederländische Fahrer hatte sein Fahrzeug dort ordnungsgemäß mit Blaulicht abgesichert abgestellt, um sich als Ersthelfer bei einem Unfall auf der Gegenfahrbahn zur Verfügung zu stellen. Dort geriet nur einige Minuten zuvor nach einem Reifenplatzer ein Fahrzeug ins Schleudern, kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 31-jährige Mann aus Assen (NL) kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, konnte dies nach ambulanter Behandlung jedoch wieder verlassen. Möglicherweise hierdurch abgelenkt, geriet der Sattelzug auf den Seitenstreifen und kollidierte mit dem Wagen der Feuerwehr. Der Sattelzug kam mit aufgerissener Plane im Seitenraum zum Stehen. Eine große Menge der Ladung, Hundefutter in Dosen, wurde in der Begrünung sowie auf der Fahrbahn verteilt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Sachschaden von ca. 300000 Euro ausgegangen. Der Fahrer des Sattelzuges zog sich keine Verletzungen zu. Während der Bergung war die A31 zwischen den Anschlussstellen Geeste und Wietmarschen für mehrere Stunden vollgesperrt. Der Schaden des Unfalles in Fahrtrichtung Norden wird auf ca. 14.500 Euro geschätzt.

Papenburg - Mofaroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 11. und 14. Oktober am Rundeweg einen blauen Mofaroller der Marke Piaggio gestohlen. Das Kleinkraftrad war zur Tatzeit mit dem Versicherungskennzeichen 672NDT versehen. Der Wert des Rollers wird auf etwa 400 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Emsbüren - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 8. und 11. Oktober versucht, in ein Wohnhaus am Habichtsweg einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war eine Zugangstür aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Lathen - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntagmorgen und Montagnachmittag in ein Wohnhaus am Birkenweg eingedrungen. Sie gelangten auf aktuell nicht bekanntem Wege in das Gebäude und entwendeten daraus ein Iphone 5s. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05932 72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Haselünne - Versuchter Raubüberfall auf 77-Jährigen

Am späten Dienstagabend ist es an der Dammstraße zu einem versuchten Raubüberfall auf einen 77-jährigen Mann gekommen. Gegen 22.45 Uhr klingelte der bislang unbekannte Täter an der Haustür des Opfers. Der Senior öffnete die Tür einen Spalt breit. Weil sie mit einem zusätzlichen Kettenschloss gesichert war, gelang es dem Täter nicht, in das Haus einzudringen. Er hielt eine Schusswaffe durch den Spalt und forderte das Opfer auf, die Tür komplett zu öffnen. Der 77-jährige tat dies nicht und schlug dem Angreifer die Waffe aus der Hand. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlaksiger Statur beschrieben. Er trug dunkle Kleidung und sprach Hochdeutsch. Eine Fahndung nach dem Angreifer war bislang erfolglos. Die Schreckschusspistole des Täters wurde sichergestellt und wird aktuell auf Spuren untersucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Lingen - Sachbeschädigung am Schwarzen Weg

In der Nacht zu Samstag kam es am Schwarzen Weg in Lingen an der Zufahrt zu den Berufsbildenden Schulen zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte einen beleuchteten Wegweiser der BBS. Die Höhe des Schadens wird auf rund 250 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter Telefon 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Wasserschutzpolizei für ein Jahr unter neuer Führung

Mit Wirkung vom 15. Oktober hat Polizeihauptkommissar Heinz-Gerhard Elsen die Leitung der Wasserschutzpolizeistation in Meppen übernommen. Er übernimmt damit für ein Jahr die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Peter Meyer, welcher dauerhaft als Dozent zur Polizeiakademie nach Oldenburg gewechselt hat. Elsen wird für insgesamt zwölf Monate von der Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg ins Emsland abgeordnet. Danach wird er voraussichtlich wieder dorthin zurückkehren.

Kriminaloberrat Klaus Albers beglückwünscht Heinz-Gerhard Elsen, der die Leitung der Wasserschutzpolizeistation in Meppen übernimmt. Foto: Polizei

