Alle Polizeimeldungen vom 17. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

+++ EMSLAND +++

Freren - Unbekannte randalieren im Stadtgebiet

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an der Feldstraße randaliert. Sie setzten eine Mülltonne in Brand und stießen zahlreiche weitere um. Darüber hinaus hoben sie einen Gullydeckel aus und blockierten die Fahrbahn mit Steinen und Leitkegeln. In den vergangenen Tagen ist es bereits vermehrt zu vergleichbaren Taten im Stadtgebiet gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Meppen - Haus nach Wertsachen durchsucht

Bislang unbekannte Täter sind am Montag in ein Einfamilienhaus an der Viktoriastraße eingedrungen. Wie sie genau in das Gebäude gelangen konnten ist bislang unklar. Zwischen 16 und 18 Uhr durchsuchten sie mehrere Räume. Ob sie Beute gemacht haben ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Opferstock aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben am Montag den Opferstock der Maria-Königin-Kirche aufgebrochen. Zwischen 14.30 und 18 Uhr entwendeten sie dabei einen zweistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Salzbergen - Ford beschädigt

Bereits am Montag, 9. März, ist es im Bruchweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 15.50 und 17.15 Uhr wurde dabei ein dort geparkter Ford C-Max angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

