Alle Polizeimeldungen vom 17. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Samern - Ortsschild geklaut

Zwischen Donnerstag, 11. Juni, und Dienstag, 16. Juni, entwendeten bislang unbekannte Täter das grüne Ortschild „Samern / Suddendorf“. Das Schild stand an der Straße Ohner Diek in Samern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Parkschranke beschädigt

Zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Parkschranke zum Parkplatz der Emslandarena in Lingen. Die Schranke wurde komplett aus der Halterung gerissen und wenige Meter weiter abgelegt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Papenburg - Topf auf Herd brennt

Gestern gegen 16:30 Uhr kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Straße Splitting links in Papenburg zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Topf mit Essen geriert auf einer eingeschalteten Herdplatte in Brand. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und löschte den Brand im Topf. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Haren - Versuchter Einbruch in Sprinter

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 21:30 Uhr, und Dienstag, 08:30 Uhr, versucht in den Innenraum eines Sprinters an der Straße Belmfort in Haren zu gelangen. Beim Versuch beschädigte sie das Fahrzeug, gelangten aber nicht ins Innere. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932/72100, zu melden.

Werpeloh - Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 18:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Wohnhaus an der Straße Zum Windberg in Werpeloh einzubrechen. Es bleib bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450, zu melden.

Emsbüren - Rüttelplatte geklaut

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, eine Rüttelplatte. Die Platte war durch eine Baggerschaufel auf einem Anhänger gesichert, der an der Straße Zum Schultenhook in Emsbüren geparkt war. Es entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emsbüren, Tel. 05903/214, zu melden.

Lingen - Nötigung im Straßenverkehr

Gestern gegen 17:30 Uhr kam es auf der B213 zwischen Nordhorn und Lingen zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Dabei wurde eine 19-Jährige, die mit ihrem Ford unterwegs war, während der Fahrt von Nordhorn nach Lingen von einem bislang unbekannten Fahrer unter anderem durch ruckartiges Ausbremsen bedrängt. Der Fahrer soll einem schwarzen VW Passat mit Osnabrücker Kennzeichen gefahren haben. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

