Alle Polizeimeldungen vom 17. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Keine Verletzten nach Gasexplosion

Am Montagmorgen ist es vor einem Wohnhaus an der Monikastraße in Nordhorn zur Explosion einer Gasleitung gekommen. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen kurz vor 10 Uhr gab es am Übergang vom gepflasterten öffentlichen Fußweg zum Privatgrundstück einen lauten Knall. Gehwegplatten wurden hochgedrückt und Flammen schlugen aus dem Boden. Eine nahegelegene Papiermülltonne geriet durch die Hitzeentwicklung in Brand und wurde komplett zerstört. Die Versorgungsbetriebe waren schnell vor Ort und kappten die Gaszufuhr. Die Polizei hatte im Vorfeld sämtliche Zufahrtswege abgesperrt. Verletzt wurde bei dem Unglück niemand. Nennenswerte Sachschäden an Wohngebäuden sind nach ersten Einschätzungen nicht zu verzeichnen. Die Untersuchungen zur Unglücksursache laufen.

Nordhorn - Motorradfahrer schwer verletzt´

Am Sonntagmittag ist es auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er hatte gegen 13.30 Uhr in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und stürzte. Mit schweren Verletzungen musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Uelsen - Zwei Verletzte nach Unfall

In der Nacht zu Samstag ist es auf der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. Gegen 3.40 Uhr war ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Motorroller in Richtung Uelsen unterwegs.

Beim Linksabbiegen in die Straße Am Wäldchen übersah er, dass er gerade von einem 22-jährigen BMW-Fahrer überholt wurde. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Fahrer des BMW wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schüttorf - Seniorin mit Auto in Vechte versunken

Am späten Sonntagabend ist es an der Fabrikstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem eine 82-jährige Frau um Leben kam. Sie war gegen kurz vor 21.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zunächst mit ihrem Auto auf den dortigen Vechtedeich gelangt. Anschließend stürzte das Auto ins Wasser und versank vollständig. Die ältere Dame wurde leblos aus dem Auto befreit und verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort. Neben der Polizei waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Schüttorf, eine DLRG Tauchergruppe sowie ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung vor Ort.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 19. Mai und Samstagmorgen versucht in ein Wohnhaus im Bereich Kurze Straße einzudringen. Sie rissen die Jalousien einer Terrassentür heraus, gelangten allerdings nicht in das Gebäude. Beute machten sie keine.

Die Sachschadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Fresenburg - Vandalismus auf Campingplatz

Auf der Stellfläche eines Campingplatzes am Galgenbergweg ist es zwischen dem 3. Juni und Sonntagmittag zu zahlreichen Sachbeschädigungen gekommen. Unbekannte schlugen die Verglasungen von insgesamt drei kleinen Ferienhäusern ein. Darüber hinaus wurde ein Geräteschuppen aufgebrochen. Gestohlen wurde allerdings nicht. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Lünne - Opferstock aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 9. Juni und Sonntagnachmittag den Opferstock der St. Vitus Kirche aufgebrochen. Sie entwendeten daraus etwa 10 Euro Kleingeld. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Papenburg - Unfallzeugen gesucht

Am Freitagmorgen ist es im Kreisverkehr an der Friesenstraße in Papenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 72-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 9 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem A6 aus der Overledinger Straße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die Frau auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und wurde dabei schwer verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weil zum Hergang unterschiedliche Angaben gemacht werden, mögen sich Zeugen unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

