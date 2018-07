Alle Polizeimeldungen vom 17. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Neuenhaus - Bauwerkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag und Montagabend in ein unbewohntes Haus an der Escher Straße eingebrochen. Das Haus wird zur Zeit umgebaut. Die Einbrecher stahlen mehrere Bauwerkzeuge, ein Notstromaggregat und ein Bauradio.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter Telefon 05943 92000 zu melden.

___

+++ EMSLAND +++

Fotostrecke / Unfall auf der A31 bei Lathen: Der Lastwagen kam von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Foto: Polizei

Lathen - Unfall in Baustelle

Fegen 20 Uhr am Montagabend hat es in einer Baustelle auf der A 31 einen Verkehrsunfall gegeben, der nur knapp glimpflich verlaufen ist. Nach einem Reifenplatzer hielt ein 21-jähriger Autofahrer auf dem Seitenstreifen an. Der Mann und seine beiden 18-jährigen Beifahrer stiegen aus, zogen Warnwesten an und sicherten die Unfallstelle ab. „Die 18-Jährigen brachten sich hinter der Leitplanke in Sicherheit und beobachteten den Verkehr, während der Fahrer mit dem Reifenwechsel am rechten Vorderrad begann. Als sich ein niederländischer Sattelzug näherte, warnten die 18-Jährigen den Fahrer und baten ihn zu sich zu kommen“, teilt die Polizei mit. Der 21-Jährige konnte sich rechtzeitig hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen, bevor der Sattelzug das Auto erfasste.

Anschließend kam der Lastwagen von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde laut Polizei auch deshalb niemand, weil die Insassen des Autos sich vorbildlich verhalten haben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es wichtig ist, bei einem Unfall auf der Autobahn das Fahrzeug zu verlassen und sich hinter der Leitplanke in Sicherheit zu bringen. Die A 31 war für die Bergung der Fahrzeuge zwischen Lathen und Dörpen in Richtung Oberhausen bis Dienstagvormittag gegen 06.30 Uhr voll gesperrt.

Emsbüren - Brände auf Feldern

Montagnachmittag ist auf einem Feld an der Drievordener Straße in Emsbüren ein Flächenbrand ausgebrochen. Bei Mäharbeiten entzündete sich das Feld, sodass rund 2000 Quadratmeter Fläche abbrannten. Die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf war mit 30 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Auf einem Feld an der Straße „Zum Hornberg“ in Emsbüren ist ebenfalls am Montag ein Feuer ausgebrochen. Offenbar hat Spreu, die an der Öldruckleitung eines Mähdreschers haftete, Feuer gefangen und das Feld in Brand gesetzt. Rund 1000 Quadratmeter Fläche standen in Flammen. Die Freiwilligen Feuerwehren Emsbüren und Bramsche waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim