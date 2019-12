Alle Polizeimeldungen vom 17. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Fronttür beschädigt

Am gestrigen Montag kam es in Nordhorn in der Sandstiege in der Zeit von 10:45 bis 11:15 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein grauer Pkw VW Tiguan parkte auf den Parkplätzen an der Stirnseite des Rathauses. Eine bisher unbekannte Person parkte sein Fahrzeug links daneben ein. Ein Insasse dieses Fahrzeugs stieß beim Öffnen der Beifahrertür gegen die linke Fronttür des Tiguan und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Am Sonntag parkte in Nordhorn in der Zeit von ca. 9 bis 11 Uhr in der Färbereistraße in auf einem Parkplatz ein grauer Pkw Skoda Fabia. In dieser Zeit streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen an der rechten hinteren Fahrzeugecke und beschädigte es. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090 zu melden.

Nordhorn - Pkw angefahren

Am Freitagvormittag zwischen 9 und 11 Uhr wurde ein schwarzer Opel Zafira auf dem Parkplatz hinter einer Klinik, am Hohenkörbener Weg in Nordhorn von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090 zu melden.

Emlichheim - Leitplanke beschädigt

Am Freitag vergangener Woche gegen 19.30 Uhr ist es auf der Kanalstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei kam der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges von der Fahrbahn ab und verursachte einen Schaden an einer Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim unter, Tel. 05943 92000 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Haren - Dach beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Freitag, 10 Uhr, und Montag, 10.45 Uhr, das Trapezblech-Dach einer neu errichteten Trainerbank am Sportplatz des TUS Haren. Beim Eindringen auf das Sportgelände beschädigten die Täter außerdem den Zaun. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren, Telefon 05932 72100 zu melden.

Renkenberge - Diebstahl aus Rohbau

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 6. und 13. Dezember aus einem Rohbau in Wandstraße in Renkenberge mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lathen, Tel. 05933/8847, in Verbindung zu setzen.

Meppen - Diebstahl von Baustelle

Am vergangenen Wochenende zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr entwendeten unbekannte Täter mehrere Absperrschranken, Baken und Baulampen von einer Baustelle in der Flutmulde in Meppen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

