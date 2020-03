Alle Polizeimeldungen vom 16. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

In der Nacht zu Montag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, den Geldautomaten der Volksbankfiliale an der Friedrich-Runge-Straße aufzubrechen. Nachdem er zunächst vergeblich ein Brecheisen einsetzte, schlug er im Anschluss mit einer Gehwegplatte auf den Automaten ein. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 120.000 Euro, Bargeld erlangte der Täter jedoch nicht. Er konnte zunächst unerkannt entkommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nordhorn - Schmuck und Bargeld gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen in eine Wohnung an der Pestalozzistraße eingedrungen. Sie brachen ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld und Schmuck. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Handtasche aus Wohnzimmer gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen in ein Wohnhaus an der Carl-Sonnenschein-Straße eingedrungen. Sie brachen eine Schiebetür zum Wohnzimmer auf und entwendeten eine Handtasche samt Inhalt.Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Dörpen - Einbruch in Gebäude des Transrapit

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in das ehemalige Informationszentrum des Transrapit an der Neudörpener Straße eingedrungen. Sie brachen eine massive Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Meppen - Kupfer und Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag- und Sonntagmorgen in eine Firmenhalle an der Grabbestraße eingedrungen. Sie entwendeten daraus Kupferschrott und Werkzeuge in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro.Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Salzbergen - 400.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Am Sonntagmittag ist es auf der A30 in Richtung Hannover zu einem Unfall mit einem Tanklastzug gekommen. Gegen 13 Uhr wurde dem 52-jährigen Fahrer nach eigenen Angaben „schwarz vor Augen“, so dass er in Höhe der Gemeinde Salzbergen die Kontrolle über den Gefahrguttransport verlor. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchstieß die Außenschutzplanke und fuhr die Böschung hinunter. Der mit 26 Tonnen Flüssigstickstoff beladene Sattelzug kippte auf die Seite und blieb zwischen Böschung und einem wasserführenden Graben liegen. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zu einer Gefährdung von Mensch und Natur kam es zu keiner Zeit. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten noch bis in die Abendstunden an. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 400.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei war die Feuerwehr Salzbergen mit 45 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber und ein weiteres Rettungsteam im Einsatz.

Heede - Vier Verletzte nach Unfall auf B401

Am Sonntagabend ist es auf der B401 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vier Beteiligte wurden dabei leicht verletzt. Ein 37-jähriger Mann bog gegen kurz vor 20.30 Uhr mit seinem VW Tiguan von der Döpener Straße nach links auf die B401 ab. Dabei übersah er einen in Richtung A31 fahrenden VW Passat. Es kam zum Zusammenstoß. Der Verursacher und seine elfjährige Beifahrerin wurden genau wie die 20- und 21-jährigen Insassen des VW Passat, leicht verletzt. An den Autos entstand jeweils Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.