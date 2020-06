Alle Polizeimeldungen vom 16. Juni im Überblick

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim veröffentlicht täglich zahlreiche Mitteilungen. In diesem Artikel fasst die GN-Redaktion alle Meldungen des Tages zusammen. Bei Bedarf wird die Übersicht mehrfach täglich aktualisiert.

+++ GRAFSCHAFT +++

Emlichheim - Verkehrszeichen beschädigt

Am Freitagabend wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Berliner Straße ein Verkehrszeichen beschädigt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 21.40 Uhr, wurde ein PKW durch ein weiteres Fahrzeug abgeschleppt. Hierbei stieß der bislang unbekannte Verursacher gegen ein auf der dortigen Verkehrsinsel befindliches Straßenschild. Um den entstandenen Schaden kümmerten man sich im Anschluss nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Einbruch in Hotelschiff

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Anfang März und Mitte Juni in ein Hotelschiff am Anleger des Industriehafens Nord eingedrungen. Sie öffneten mehrere Kabinen, beschädigten mutwillig das Inventar und entwendeten mehrere Fernsehgeräte und einen Werkzeugschrank. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Lathen - Versuchter Aufbruch eines Opferstocks

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 9. und dem 13.06. versucht, den Opferstock der St. Vitus Kirche aufzubrechen. Zwar gelang es ihnen nicht an das Geld zu kommen, dennoch richteten sie einen Schaden in Höhe von etwa 70 Euro an. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer (05932)72100 an.

Sögel - T-Roc von Firmengelände gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Montag einen weißen VW T-Roc vom Gelände eines Autohandels an der Berßener Straße gestohlen. Sie drangen in das Firmengebäude ein und gelangten auf bislang unbekannte Weise an den Schlüssel das gestohlenen Autos. Die Täter konnten mit dem Diebesgut unerkannt entkommen. Der Wert des Fahrzeuges wird auf mehr als 23.000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

Lingen - Einbruch in Lagerhalle

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Lagerhalle eines Betriebes an der Georgstraße eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und durchsuchten im Anschluss mehrere Räume nach Wertsachen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine Kettensäge und weiteres Werkzeug. Der Versuch in eine benachbarte Lagerhalle einzudringen scheiterte im Anschluss. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Papenburg - 15-jähriger Mofafahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist es auf der Straße Splitting rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 15-jähriger Fahrer eines Mofas zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Drei Rollerfahrer waren auf der auf der Straße Splitting links unterwegs und beabsichtigten nach links in die Erste Wiek links abzubiegen. Nachdem die vorderen beiden Fahrer bereits abgebogen waren, kollidierte der dritte Rollerfahrer mit einem entgegenkommenden PKW, welcher aus Surwold kommend in Richtung Mittelkanal fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der 15-jährige Jugendliche schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein 13-jähriger Sozius zog sich leichte Verletzungen zu. Die 69-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An Roller und PKW entstanden Sachschäden.

Geeste - Unfallflucht auf Autobahn

Am Freitagmittag ist es gegen 11.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 in Fahrtrichtung Oberhausen gekommen. Der Fahrer eines weißen Transporters wechselte von der rechten Fahrbahn auf den Überholfahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei übersah einen herannahenden Mercedes. Der 21-jährige Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Transporter auf. An dem Mercedes entstand leichter Sachschaden. Von dem Transporter brach die Anhängerkupplung ab und fiel auf die Fahrbahn. Der unbekannte Fahrer des Transporters mit niederländischem Kennzeichen setzte seine Fahrt ungeachtet dessen fort. Der 21-jährige Mann wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)87715 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

