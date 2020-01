Alle Polizeimeldungen vom 16. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Personen bei Streitigkeiten schwer verletzt

Am Montag kam es gegen 17 Uhr in der Stargarder Straße in Nordhorn zu einem Polizeieinsatz. Demnach kam es zwischen drei männlichen Personen unterschiedlicher Nationalität zu Streitigkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen ginge es bei dem Streit um Geld. In Folge dessen kam ein Messer zum Einsatz. Mehrere Personen wurden dabei schwer verletzt. Der genaue Tathergang ist derzeit noch völlig ungeklärt und die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei Zeuginnen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Freren - Kennzeichen geklaut

Am Mittwoch wurden in Freren in der Zeit von 13.30 bis 16 Uhr von unbekannten Tätern beide Kennzeichen von einem braunen Pkw VW Touran entwendet. Der Pkw war im Tatzeitraum auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Altenpflegeheimes an der Goldstraße in Freren geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Freren unter Tel. 05902 93130 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Einbruch in Kindergarten

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, in einen Kindergarten an der Burgstraße in Lingen eingebrochen. Sie entwendeten einen Laptop sowie eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Einbruch in Praxisräume

Zwischen Dienstag, 17.50 Uhr, und Mittwoch, 8.50 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in Praxisräume an der Straße Hauptkanal links in Papenburg eingebrochen. Es wurden mehrere Räume durchsucht. Bisher ist nicht bekannt, ob die Täter Diebesgut erlangten. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Einbruch in Büro

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 18.05 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr, in eine Anwaltskanzlei an der Georgstraße in Lingen eingebrochen. Sie entwendeten den Inhalt einer Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Sögel - Brand in Küche

Am Mittwoch gegen 16 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Küche einer Untergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Birkenweg in Sögel in Brand. Sämtliche Anwohner des Mehrparteienhauses wurden evakuiert, es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Sögel war mit 27 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz und hat der Feuer gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Freren - Eigentümer gesucht

Am 31. Dezember 2019 wurde gegen 12.30 Uhr in Freren am neuen Busbahnhof ein dort abgestelltes, schwarzes Hollandfahrrad unbefugt in Gebrauch genommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach dem Besitzer des Rades. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Freren unter Tel. 05902 93130 entgegen.

Wem gehört dieses Fahrrad? Foto: Polizei

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

