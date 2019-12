Alle Polizeimeldungen vom 16. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wielen - Einbruch in Halle

Zwischen Samstag letzter Woche, 17 Uhr, und Sonntag, 15.15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Halle Am Blagschen Berge in Wielen ein. Sie entwendeten Werkzeug und Haushaltsgegenstände. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn, Telefon 05921 3090, zu melden.

Getelo - Telefonmast beschädigt

In der Nacht zu Sonntag ist es am Grenzweg zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmast. Dieser wurde dabei erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 in Verbindung zu setzen.

Laar - Zeugen nach Unfall gesucht

Am Dienstag vergangener Woche ist es auf der Vechtetalstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei kam der Fahrer eines Traktors oder einer Sattelzugmaschine von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden an der Böschung. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Einbruch in Gerätehalle

Zwischen Donnerstag letzter Woche, 18:00 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gerätehalle am Lintelnweg in Werlte ein.

Sie entwendeten diverse Elektromaschinen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel, Telefon 05952 93450, zu melden.

Spahnharrenstätte - Vandalismus im Ortskern

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag gleich mehrere Sachbeschädigungen begangen. Am Höger Weg rissen sie in Höhe des dortigen Sportplatzes mehrere Leitpfosten und ein Straßenschild aus dem Boden. Im Bereich der Hauptstraße und am Mühlenweg wurden Absperrbaken samt Notfallbeleuchtung in einen Versorgungsgraben geworfen und zum Teil zerstört. An einer Baustelle demontierten sie Gefahrenschilder und beschädigten den Zaun eines Anwohners. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Blauer Opel Corsa beschädigt

Am Samstag ist es auf einem Parkplatz an der Langeooger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der dort zwischen 11.00 - 14.30 Uhr abgestellte blaue Opel Corsa wurde angefahren und an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

