Alle Polizeimeldungen vom 16. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Fiat Ducato gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag an der Niedersachsenstraße einen Transporter der Marke Fiat gestohlen. Der weiße Ducato war zur Tatzeit verschlossen auf einem dortigen Firmenparkplatz abgestellt. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen NOH-N 82 hat einen Wert von etwa 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen. Offenbar hatten die Täter geplant, noch einen weiteren Transporter der Firma zu stehlen. Dabei war es ihnen jedoch nicht gelungen, die Fahrzeugtür des Citroen Jumper aufzubrechen.

Nordhorn - Güllefass umgekippt

Am Donnerstagmittag ist es auf der Wietmarscher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Trecker samt Güllefass gekommen. Der 80-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen kurz vor 13 Uhr in Richtung Wietmarschen unterwegs, als sich der mitgeführte Gülleanhänger aufschaukelte. Der Sicherheitsbolzen löste sich, so dass der Anhänger auf die Gegenfahrbahn rutschte, umkippte und am Straßenrand liegen blieb. Aus dem Fass liefen geringe Mengen Gülle auf die Fahrbahn. Eine Spezialfirma pumpte das Fass leer und richtete den Anhänger wieder auf. Die Sachschadenshöhe ist noch unbekannt.





+++ EMSLAND +++

Haren - Radfahrer nach Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist es im Bereich Lange Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 15 Uhr wollte eine 44-jährige Frau mit ihrem VW Up von der Lange Straße nach rechts in die Landegger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den von der Wesuweer Straße in Richtung Lange Straße fahrenden 24-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Meppen - Schwarzer BMW angefahren

Am Dienstagnachmittag ist es zwischen 15 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Schützenstraße, gegenüber des ehemaligen VHS-Gebäudes, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein schwarzer BMW angefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Zeugen gesucht

Am Mittwochmittag ist es gegen 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Rheiner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin stürzte, als sie aufgrund einer unvorhersehbaren Bremsung eines Autofahrers stark abbremsen musste. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

