Alle Polizeimeldungen vom 16. August im Überblick

Nordhorn - Mountainbike sichergestellt

Bereits am 2. August hat die Polizei Nordhorn bei einem jungen Mann ein Fahrrad sicherstellen können. Nach Angaben des Mannes habe er das Mountainbike, im Frühjahr dieses Jahres, an der VHS in der Bernhard-Niehues-Straße gestohlen. Die Polizei sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer des schwarz/roten Mountainbikes und bittet Eigentümer und Zeugen, sich unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Engden - Feuer im Keller schnell gelöscht

Gestern Nachmittag kam es gegen 16.55 Uhr in einem Kellerraum eines Hotels in der Dorfstraße zu einem Brand. Verletzt wurde dabei niemand. Gäste des Hotels bemerkten eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller und informierten den Gastwirt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass es zu keinem größeren Schaden an dem Gebäude kam. Die freiwilligen Feuerwehren aus Schüttorf, Isterberg und Ohne waren mit insgesamt acht Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort. Möglicherweise könnte der Brand im Bereich einer Waschmaschine beziehungsweise eines Trockners ausgebrochen sein. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Wielen - Einbruch in Privathaus

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch zwischen 12.45 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Springorumstraße eingedrungen. Sie brachen ein rückwärtiges auf Kipp stehendes Fenster auf und gelangten dadurch in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie eine Geldkassette samt Bargeld erbeuten. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Bad Bentheim - Scheuneneinbruch

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch in eine Scheune an der Straße An der Waldseite eingedrungen.

Sie brachen das Zugangstor auf und entwendeten anschließend einen Bohrhammer der Marke Bosch, mitsamt des dazugehörigen Koffers. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehr als 600 Euro geschätzt.

Papenburg - Radfahrer stoßen frontal zusammen

Am Mittwochmittag ist es auf der Kirchstraße zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrerinnen gekommen. Eine 57-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 13.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe Hausnummer 112 kam ihr eine 42-jährige Frau, ebenfalls auf einem Pedelec, entgegen. Sie stießen frontal zusammen. Bei dem folgenden Sturz verletzte sich die 57-jährige schwer und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.

Salzbergen - Tresor in Friseursalon aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Friseursalon an der Freiherr-von-Twickel-Straße eingedrungen. Brachen einen darin befindlichen Tresor auf und erbeuteten daraus Bargeld in unbekannter Höhe. Aus dem Salon werden mehrere Auslagen und Arbeitsgeräte gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe ist aktuell noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05977 929210 bei der Polizei Spelle zu melden.

Lingen - VW T3 Doka beschädigt

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte zwischen 6.30 bis 16.45 Uhr an der Alten Haselünner Straße einen VW T3 Doppelkabine. Das Fahrzeug stand am Fahrbahnrand. Der linke Außenspiegel wurde vollständig zerstört. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 zu melden.

Neubörger - Motorroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Dienstag an der Birkhuhnstraße einen Motorroller gestohlen. Das Kleinkraftrad der Marke Nacional, Kennzeichen 803RSL, war verschlossen unter einem Carport abgestellt. Der Wert wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

Papenburg - Versuchter Aufbruch eines Zigaretenautomaten

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem späten Dienstagabend und Mittwochmittag in eine Gaststätte an der Straße Am Hauptkanal rechts eingedrungen. Im Gebäude versuchten sie, den dortigen Zigarettenautomaten aufzubrechen, scheiterten jedoch daran. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Beute machten sie keine. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 bei der Polizei Papenburg zu melden.

