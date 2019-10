Alle Polizeimeldungen vom 15. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Stromverteilerkasten in Brand

In der Nacht zu Montag ist es am Bardeler Weg zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Gehöft gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache geriet dabei ein Stromverteilerkasten im Erdgeschoss des Bauernhauses in Brand. Die Feuerwehr aus Gildehaus war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es entstand geringer Gebäudeschaden. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt den Einsatz ausgelöst haben.

Nordhorn - Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter sind gestern Mittag zwischen 12 bis 13.30 Uhr in eine Wohnung am Immenweg eingedrungen. Die Täter stahlen eine Brieftasche samt Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Rufnummer 05921 3090 zu melden.

Bad Bentheim - 39-jährige Frau mit Verletzungen ins Krankenhaus

Am frühen Montagmorgen ist es auf der B403 in Höhe der Anschlussstelle zur A30 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 39-jährige Frau wurde dabei schwer verletzt. Die Frau aus Nordhorn beabsichtigte auf die Autobahn aufzufahren. Aufgrund eines entgegenkommenden PKW bremste sie ab. Dies übersah ein 46-jähriger Autofahrer und fuhr auf den stehenden PKW der Frau auf. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich die Frau schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 5500 Euro.





Lingen - Frau bei Unfall verletzt

Gestern Morgen ist es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 57-jährige Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 55-jährige Fahrer eines LKW beabsichtigte gegen 7.20 Uhr in der Zufahrt des Kraftwerkes zu wenden, um in Richtung Innenstadt zu fahren. Die 57-jährige Frau war ebenfalls mit ihrem PKW in Richtung Lingen unterwegs, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stieß mit dem LKW zusammen. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Meppen - Mit 2,03 Promille aus dem Verkehr gezogen

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hat gestern Abend die Meppener Polizei verständigt, nachdem ihm auf der Bahnhofstraße ein PKW auffiel, der in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-jährige Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,03 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Haselünne - Diesel gestohlen

Im Laufe des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter den Tankdeckel eines Radladers aufgebrochen und rund 50 Liter Dieselkraftstoff gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich auf einer Baustelle an der Andruper Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

Herzlake - Rüttelplatte gestohlen

Zwischen Samstag und Montag haben unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Straße Am Haseufer gestohlen. Die rund 180 kg schwere Rüttelplatte hat einen Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 in Verbindung zu setzen.

Werlte - Motorsägen gestohlen

Zwischen dem 2. und 6. Oktober haben unbekannte Täter zwei Motorsägen aus einem ehemaligen Stallgebäude an der Hauptstraße gestohlen. Die Sägen des Herstellers Stihl haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Werlte unter der Rufnummer 05951 993920 entgegen.

Meppen/Papenburg - Falsche Polizeibeamte

Gestern haben die Polizeidienststellen in Meppen und Papenburg eine Vielzahl von Hinweisen auf Anrufe falscher Polizeibeamter erhalten. Die Unbekannten riefen die meist älteren Personen an, gaben sich als Polizeibeamte aus und stellten teilweise Fragen zu möglichen Vermögenswerten. Nach derzeitigem Stand habe alle angerufenen Personen richtig reagiert und die Telefonate umgehend beendet. Die Polizei weist nochmals daraufhin, insbesondere ältere Mitmenschen vor dieser Betrugsmasche eindringlich zu warnen. Es sollten keinerlei persönliche Daten, vor allem keinerlei Informationen über Vermögenswerte herausgegeben werden. Solcherlei Anrufe sollten zügig beendet und die Polizei informiert werden.

Haselünne - Opel Zafira beschädigt

Am vergangenen Mittwoch haben bislang unbekannte Täter gegen 1 Uhr an der Danziger Straße einen schwarzen Opel Zafira beschädigt. Die Täter zerkratzten den PKW am Kofferraumdeckel sowie an der Beifahrerseite. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 entgegen.

