Alle Polizeimeldungen vom 15. Oktober

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Kindertagesstätte

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen in die Kindertagesstätte an der Wilhelm-Raabe-Straße eingedrungen. Sie brachen zwischen 3.30 und 4.15 Uhr ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute. Der angerichtete Sachschaden wir allerdings auf mehr als 1500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

Einbruch bei Schmuckhändler

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag und Sonntag in die Geschäftsräume eines Schmuckhändlers an der Enschedestraße eingedrungen. Sie brachen eine Zugangstür auf und versuchten anschließend mehrere Tresore gewaltsam zu öffnen. Dies gelang ihnen nicht. Beute machten sie keine. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.

+++ EMSLAND +++

Lingen - Unfallserie in A31-Baustelle

Das Ende der niedersächsischen Herbstferien und der Beginn der nordrhein-westfälischen Ferien führten in den vergangenen Tagen zu einem enormen Verkehrsaufkommen. Insbesondere der Autobahnpolizei Lingen bescherte dies ein unfallreiches Wochenende.

Nachdem es bereits am Samstag wegen mehrerer Unfälle zu langen Staus im Baustellenbereich der A 31 in Höhe Haren, Lathen und Dörpen kam, zählte die Autobahnpolizei Lingen am Sonntagmittag weitere vier Verkehrsunfälle im dortigen Bereich. Genau wie am Samstag handelte es sich hauptsächlich um glimpflich verlaufene Auffahrunfälle wegen mangelnder Konzentration und zu geringem Sicherheitsabstand im Stop-and-Go-Verkehr. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten führten dazu, dass sich in beiden Richtungen Staus auf einer Länge von zwölf Kilometern bildeten. Zu einem fünften Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am frühen Sonntagnachmittag auf der A31 im Schüttorfer Kreuz. Die Autos waren zusammengestoßen, nachdem ein Fahrer beim Fahrstreifenwechsel einen Fehler gemacht hat. Verletzt wurde niemand. Die Unfallstelle wurde zügig geräumt, so dass sich die Beeinträchtigungen für den fließenden Verkehr in Grenzen hielten. Der Gesamtschaden aller fünf Verkehrsunfälle am Sonntag schätzt die Autobahnpolizei auf mehrere 10.000 Euro.

Meppen - VW Golf angefahren

Am Freitag ist es zwischen 12.30 und 15 Uhr an der Esterfelder Stiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein auf dem Parkstreifen in Höhe Hausnummer 105 geparkter grauer VW Golf angefahren und beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Meppen - Radfahrerin leicht verletzt

In der Nacht zu Sonntag ist es es auf dem Geh- und Radweg der Teglinger Straße zwischen Teglingen und Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 1.15 Uhr stießen dabei zwei entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Ein vermutlich junger Mann geriet zu weit nach links und stieß mit seinem Fahrradlenker gegen die Hand einer in entgegengesetzter Richtung fahrenden Frau. Diese verletzte sich dabei leicht. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

