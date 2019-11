Alle Polizeimeldungen vom 15. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Meldung vor.





+++ EMSLAND +++

Salzbergen - Erneut mehrere Diebstähle aus LKW

Auf dem Autohof in Holsterfeld in Salzbergen wurden in der vergangenen Nacht die Anhänger von mindestens vier LKW gewaltsam geöffnet. Aus zwei Anhängern ist ein Teil der Ladung entwendet worden. Die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt fliehen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 92920 entgegen.

Lingen - Kupferdiebstahl vom Firmengelände

In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch Abend gelangten unbekannte Täter gewaltsam auf ein Firmengelände, Darmer Esch in Lingen. Die auf dem Firmengelände befindliche Wellblechhütte, wurde mittels Gewalt geöffnet und aus dieser u.a. Kupfer entwendet. Die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt fliehen. Hiweise hierzu nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Freren - Einbruch in Vereinsheim

In der Nacht zu Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Sportvereins Freren in der Straße „Zu den Hühnensteinen“ ein. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht und auch Gegenstände entwendet. Der Gesamtschaden hier beträgt mehrere hundert Euro. Der oder die Täter konnten im Anschluss an die Tat unerkannt fliehen. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 92920 entgegen.

Lathen - Gestürzte Fahrradfahrerin

Am Donnerstagvormittag, gegen 8 Uhr, stürzte eine 48-jährige Frau in Lathen an der Kanalstraße aus nicht bekannten Gründen mit ihrem Fahrrad. Sie zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu und musste zur ärztlichen Versorgung mittels Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

