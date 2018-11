Alle Polizeimeldungen vom 15. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++



Nordhorn - Polizeibeamter von Fahrrad geschubst

Am Mittwochabend wurde ein 59-jähriger Polizeibeamter von einem 20-jährigen Syrer leicht verletzt. Der junge Mann und sein 23-jähriger Begleiter sollte durch zwei zivile Fahrradstreifen einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als die Beamten die Männer an der Alten Synagogenstraße in Nordhorn ansprachen und sich als Polizeibeamte zu erkennen gaben, schubste der 20-jährige einen der Polizisten vom Fahrrad. Der 59-jährige stürzte und verletzte sich leicht an der Hand. Die Männer ergriffen anschließend die Flucht. Der Angreifer konnte wenig später von einer weiteren Streifenbesatzung gestellt und festgenommen werden. Auch sein Begleiter wurde schnell ermittelt und kontrolliert. Als Grund für Angriff und Flucht gaben die beiden an, zur Kontrollzeit einen Joint geraucht zu haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Nordhorn - 18-Jährige nach Unfall schwer verletzt



Am Mittwochmorgen ist es gegen 7 Uhr auf der Veldhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine junge Fahranfängerin aus Nordhorn wurde dabei schwer verletzt. Sie war in Richtung Veldhausen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich, touchierte einen Baum und kam auf dem Dach liegend in der Berme zum Stillstand. Die junge Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 5200 Euro beziffert.

Emlichheim - Autos stoßen mit Spiegeln zusammen

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 6.30 Uhr auf der Ringer Straße zwischen Emlichheim und Ringe zu einem Verkehrsunfall gekommen. In einer Kurve stießen zwei Autos mit den Außenspiegeln zusammen. Einer der Beteiligten entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

Esche - Opel angefahren

Am Sonntagnachmittag ist es zwischen 14 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz des Sportplatzes an der Hauptstraße in Esche zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein dort geparkter schwarzer Opel Astra angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.





+++ EMSLAND +++

Werlte - Zwei Männer sterben bei Verkehrsunfall

Am Mittwochabend ist es auf der Loruper Straße in Werlte zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei 37- und 43-jährige Männer aus Werlte und Lorup sind dabei ums Leben gekommen. Die beiden Osteuropäer waren gegen 21.15 Uhr mit einer Mercedes A-Klasse in Richtung Werlte unterwegs. Auf einer langer Gerade kam das Auto aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 43-jähriger Beifahrer wurde durch die Windschutzscheibe aus dem Auto geschleudert und war vermutlich sofort tot. Der 37-jährige Fahrer verstarb trotz schneller notärztlicher Versorgung ebenfalls noch an der Unfallstelle. Beide Männer waren zum Zeitpunkt des Aufpralls nicht angegurtet. Neben der Polizei waren zwei Rettungs- und zwei Notarztfahrzeugbesatzungen sowie 25 Feuerwehrkräfte vor Ort. Die Beamten haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Polizei sucht nach vier Personen, die sich kurz nach dem Unglück am Unfallort eingefunden haben. Die beiden Männer und die beiden Frauen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren hatten vermutlich Hilfe leisten wollen. Mit Eintreffen der Rettungskräfte hatten sie sich dann aber vom Unfallort entfernt. Möglicherweise kommen sie als Zeugen des Unfalls in Betracht. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04961 9260 mit der Polizei Papenburg in Verbindung zu setzen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Gesundheitszentrum

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 17 und 18 Uhr versucht, in das Gesundheitszentrum Medicus Wesken an der Straße Am Wall-Süd in Lingen einzudringen. Sie gelangten auf bislang unbekannte Weise ins Parkhaus und kletterten von dort aus über Feuerleitern auf das Dach. Dort scheiterten bei dem Versuch, ein Fenster aufzubrechen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Tatort. Auf dem Dach wurden zusätzlich mehrere Graffiti-Schriftzeichen vorgefunden. Ob ein Zusammenhang zu dem versuchten Einbruch besteht, wird aktuell überprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 70 bei der Polizei Lingen zu melden.

Rastdorf - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Am Mittwochnachmittag ist es auf der Nordstraße in Rastdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei 21- und 40-jährige Männer wurden dabei schwer verletzt. Der Jüngere war gegen 17.15 Uhr mit seinem Audi A4 in Richtung Rastdorf unterwegs. Auf Höhe des Grenzwegs fuhr er aus bislang ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit auf einen in gleicher Richtung vor ihm fahrenden Radlader auf. Die Arbeitsmaschine wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn gegen einen Baum gedrückt. Der 40-jährige Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Auch der 21-jährige Unfallverursacher musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Haren - Einbruch bei Sportverein

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag und Mittwoch in einen Verkaufscontainer auf dem Sportgelände des TuS Haren an der Deichstraße eingedrungen. Sie schlugen eine Scheibe ein und gelangten dadurch ins Innere. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05932 72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Lingen - Feuer auf Krankenhausparkplatz

Am Mittwochnachmittag ist es auf dem Parkplatz des Bonifatius Hospitals in Lingen zum Brand an einem Auto gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine Frau aus Lingen war gegen 17.05 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf den Parkplatz gefahren, als sie von Passanten auf ein offenes Feuer am Unterboden ihres Autos aufmerksam gemacht wurde. Ersthelfer konnten die Flammen schnell löschen. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Brandausbruch liegen nicht vor. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Haselünne - Einbruch in Gymnasium

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in das St. Ursula Gymnasium an der Klosterstraße in Haselünne eingedrungen. Sie entwendeten aus zwei Klassenräumen einen Projektor und eine Dokumentenkamera im Wert von etwa 1650 Euro. Wie genau die Täter ins Gebäude gelangen konnten, ist bislang unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Meppen - Ford C-Max beschädigt

Am Mittwochabend ist es zwischen 19 und 21.30 Uhr auf der Versener Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein in Höhe der Pizzeria Salentino geparkter schwarzer Ford C-Max wurde dabei angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05931 9490 bei der Polizei Meppen zu melden.

Haselünne - Polo beschädigt

Am gestrigen Mittwoch ist es zwischen 7.30 und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Modehauses Schröder in Haselünne zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein dort geparkter schwarzer VW Polo angefahren und beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05961 955820 bei der Polizei Haselünne zu melden.

Dalum - Stoppschild umgefahren

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es an der Einmündung vom Wietmarscher Damm zur Industriestraße in Dalum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Verursacher stieß dabei gegen ein dortiges Stoppschild und entfernte sich anschließend unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05937 8236 bei der Polizei in Geeste zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

