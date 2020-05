Alle Polizeimeldungen vom 15. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Mitteilungen vor.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Rollerfahrer schwer verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen ist es auf der Meppener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann aus Meppen wurde dabei schwer verletzt. Gegen 6.45 Uhr bog ein 51-jähriger Mann aus Geeste mit seinem Mercedes Sprinter aus der Raiffeisenstraße in die Meppener Straße ab. Dabei übersah er den von links kommenden Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 41-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Emsbüren - Dieseldiebstahl aus Lkw

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag im Gewerbegebiet an der A31 etwa 200 Liter Dieselkraftstoff aus einem Lkw gestohlen. Sie brachen den Tank des auf einem Parkplatz an der Mendelstraße abgestellten Fahrzeuges auf, zapften den Diesel ab und konnten damit unerkannt entkommen. Der Sachschaden wird auf etwa 270 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Lingen - Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht zu Donnerstag ist es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Töltstraße gekommen. Anwohner wurden durch Lärm geweckt und trafen im Flur des Einfamilienhauses auf den 42-jährigen Täter. Dieser gelangte zuvor durch einen Nebeneingang in das Gebäude und durchsuchte eine Kommode. Der 37-jährige Anwohner konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Anschließend wurde er auf die Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Täter einem Haftrichter vorgeführt. Mangels Haftgründen wurde keine Untersuchungshaft angeordnet.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

