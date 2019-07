Alle Polizeimeldungen vom 15. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Mit 1,66 Promille und unter Drogeneinfluss am Steuer

In der Nacht zu Montag wurde auf der Euregiostraße ein 36-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Zudem räumte er den Konsum von Drogen ein. Auch in seinem PKW konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Nordhorn - Alkoholisiert Unfall verursacht

Gestern Nachmittag ist es auf der Veldhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei junge Männer wurden dabei leicht verletzt. Der 20-jährige Fahrer war in Richtung Nordhorn unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen PKW verlor und in den Straßengraben fuhr. Anschließend prallte er gegen mehrere Bäume. Er und sein 22-jähriger Mitfahrer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um die verletzten Personen. Der Fahrer stand zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,66 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ein dritter Insasse flüchtete nach dem Unfall in unbekannte Richtung und konnte auch im Anschluss nicht angetroffen werden. Bereits vor dem Unfall ist es zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen, als der Fahrer in einer unübersichtlichen Kurve einen PKW überholte.

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Am frühen Sonntagmorgen haben zwei unbekannte Täter versucht, in ein Geschäft in der Kokenmühlenstraße einzudringen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür und verließen ohne Beute den Tatort. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lorup - Einbruch in Garage

Gestern Morgen ist es gegen 08:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Garage in der Rastdorfer Straße gekommen. Unbekannte Täter hebelten dabei ein Fenster auf. Vermutlich wurden sie bei ihrer Tatausführung gestört, da sie ohne Beute die Garage verließen. Der entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

