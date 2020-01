Alle Polizeimeldungen vom 15. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbruch in Gartenhütte

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Dienstag, 11.45 Uhr, in eine Gartenhütte eines Vereines an der Gutenbergstraße in Bad Bentheim eingebrochen. Sie entwendeten eine geringen Menge Bargeld. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Christophorus-Werk

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 7.09 Uhr, in die Büroräume des Christophorus-Werkes in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Einbruch in Baucontainer

Zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Baucontainer in Papenburg eingebrochen. Der Baucontainer befand sich auf einer Baustelle an der Rudolf-Bunte-Straße. Die Täter entwendeten diverses Werkzeug. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Dörpen - Einbruch in Möbelhaus

In der Nacht zu Dienstag, zwischen 18.40 Uhr und 5.30 Uhr sind unbekannte Täter in ein Möbelhaus im Gewerbegebiet Süd in Dörpen eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld sowie einen Tresor. Der Tresor konnte in der Tatnacht noch durch einen Zeugen ungeöffnet aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Dörpen, Tel. 04963 8911, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Brand von Pkw

Am Dienstag gegen 15 Uhr kam es auf der B70/213 in Lingen zwischen den Anschlussstellen Laxten und Damaschke zu einem Pkw-Brand. Der Fahrer eines Daimler befuhr mit seinem Pkw die B70/213 in Fahrtrichtung Norden. Während der Fahrt stellte er eine Rauchentwicklung unter dem Beifahrersitz fest und hielt das Fahrzeug in einer Nothaltebucht auf der Brücke oberhalb der Lengericher Straße an. Kurz darauf griff ein offenes Feuer vom Beifahrersitz auf das ganze Fahrzeug über. Der PKW brannte komplett aus und Betriebsstoffe liefen aus. Die Fahrbahnoberfläche im Bereich der Haltebucht wurde dabei beschädigt. Die B70/213 musste für die Dauer der Löscharbeiten und ersten Reinigungsarbeiten komplett für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Ab 17.15 Uhr war die führende Fahrbahn in Richtung Süden für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben.

Meppen - Körperverletzung

Am Sonntag kam es gegen 5.30 Uhr, im Meppener Kneipenviertel, im sogenannten „Dreieck“, zu einer Körperverletzung. Zwei bislang unbekannte männliche Personen schubsen einen jungen Mann ohne Grund, wodurch dieser stürzt und auf den Asphalt fällt. Das Opfer zieht sich durch den Aufprall Verletzungen zu. Zeugen dieser Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

Esterwegen - Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, gegen 15.14 Uhr, befuhr eine Fahrerin mit ihrem Ford die Bundesstraße 401 aus Papenburg kommend in Richtung Oldenburg. Als sie in Höhe der Abfahrt Esterwegen eine dortige Kolonne überholte, scherte plötzlich ein weiterer Pkw, der ebenfalls überholen wollte, aus der Kolonne aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Esterwegerin aus und kam dabei nach links von Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer des VW Beetle setzte seine Fahrt fort. Anhand von Zeugenaussagen handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug womöglich um einen schwarzen VW Beetle, mit roten Streifen auf dem Dach und auf der Heckklappe. Am Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

