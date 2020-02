Alle Polizeimeldungen vom 15. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Samern - Pkw gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag, zwischen 07:00 und 20:30 Uhr einen BMW 420d von deiner Hofeinfahrt an der Straße In den Bergen in Samern entwendet. Es entstand ein Sachschden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel.05922/9800, in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Kollision auf Tankstellenparkplatz

Gestern gegen 20:45 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle an der Rheiner Straße in Bad Bentheim zu einer Kollision zwischen einem weißen Kleinbus und einem geparkten roten Fiat Panda. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und den Besitzer des Fiat Panda informiert, während der Fahrer des Busses davonfuhr. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim, unter der Tel. Nr.: 05922/9800 in Verbindung zu setzten.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Einbruch in Supermarkt: Täter versuchten Scheibe einzuschlagen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 20:00 und 07:45 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht die Scheibe einer Apotheke an der Mühlenstraße in Sögel einzuschlagen. Es gelang ihnen jedoch nicht. In der selben Nacht, zwischen 19:20 und 04:50 Uhr, sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Clemens-August-Straße in Sögel eingebrochen. Hier entwendeten sie Bargeld sowie diverse Genuss- und Lebensmittel. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist bisher noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel, Tel.05952/93450, in Verbindung zu setzen.

Geeste - Brand in Küche

Gestern kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses an der Lerchenstraße in Geeste. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Schwelbrand in einem Kochtopf. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Es ist kein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden.

Salzbergen - Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt

Gestern kam gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B70 in Salzbergen, bei dem ein 19-jähriger Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Der 19-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Venhauser Straße. Als er die B70 überqueren wollte übersah er einen 35-Jähringen, der mit seinem Sprinter die B70 aus Lingen in Richtung Rheine befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

