Alle Polizeimeldungen vom 15. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Getelo - Versucher Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Ringstraße in Getelo einzubrechen. Sie versuchten, die Tür aufzubrechen, scheiterten aber und flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.

Uelsen - Kennzeichen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben gestern Nachmittag die Kennzeichen eines Autos auf dem Parkplatz einer Großbäckerei an der Ziegeleistraße in Uelsen gestohlen. Sie brachten die Kennzeichen an einem anderen Auto an, fuhren zu einer benachbarten Tankstelle und stahlen dort Kraftstoff. Anschließend brachten sie die Kennzeichen zurück und legten sie neben den PKW. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943 92000 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Haselünne - Autos durch Apportierknochen beschädigt

Ungefähr vier Kilo wiegt der Apportierknochen, der in Haselünne auf der Straße lag. Foto: Polizei

Am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr wurden auf der Tönjesstraße in Haselünne zwei Autos beschädigt, als sie über einen sogenannten Apportierknochen fuhren. Das selbstgebaute Hundespielzeug aus Holz hat eine Länge von rund 40 cm und wiegt etwa vier Kilogramm. Der Eigentümer des Apportierknochens und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 955820 zu melden.

Haselünne - Ortsschild „Westerlohmühlen“ zerstört

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Ende Januar und gestern das Ortsschild des Ortsteils Westerlohmühlen an der Straße Zum Mühlenfehn zerstört. Sie beschädigten das Schild mit einer Flex. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer 05961 955820 zu melden.

Papenburg - Motorradfahrer gestürzt

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist gestern im Kreisverkehr zwischen den Straßen Splitting und Umländerwiek in Papenburg gestürzt, nachdem ein Autofahrer ihm die Vorfahrt genommen hat. Der Fahrer des dunklen PKW übersah das Motorrad offenbar, als er von der Umländerwiek aus in den Kreisel einfuhr. Der Motorradfahrer bremste und stürzte. Er blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

