Alle Polizeimeldungen vom 15. August im Überblick

+++ EMSLAND +++

Rhede – Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 51-jährige Frau wurde Dienstagvormittag bei einem Unfall auf der Bellingwolder Straße schwer verletzt. Ein 50-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden übersah, dass ein vor ihm fahrendes Auto abbiegen wollte und fuhr auf dieses auf. Dabei erlitt seine Beifahrerin schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher und der Fahrer des anderen Autos blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.

Haselünne – Auto aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag warf ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Scheibe eines BMW ein. Das Auto stand auf einer Hofeinfahrt in der Straße „An den Koppelwiesen“. Der Täter entwendete ein Portemonnaie mit Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 zu melden.

Haselünne – Weißer VW T5 gestohlen

Von dem Gelände eines Autohauses an der Lingener Straße wurde in der Nacht zu Dienstag ein weißer VW T5 gestohlen. Bei dem Abtransport des T5 beschädigten die Täter zwei weitere Autos. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 in Verbindung zu setzen.

Dörpen – Einbruch in Elektrofachmarkt

Mittwochnacht kam es gegen 1 Uhr zu einem Einbruch in einen Elektrofachhandel in der Hauptstraße. Ein unbekannter Täter warf mit einem Poller die Schaufensterscheibe des Marktes ein, betrat den Verkaufsraum und entwendete einen hochwertigen Fernseher. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wie der Fernseher abtransportiert wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dörpen unter der Rufnummer 04963 8911 zu melden.

Spelle – Einbruch in Fleischerei

Bislang unbekannte Täter drangen Dienstagmittag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr in eine Fleischerei in der Johannesstraße ein. Nachdem die Täter Bargeld erbeuteten, verließen sie das Gebäude. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 zu melden.

Lingen – Radfahrerin schwer verletzt

Eine 21-jährige Radfahrerin wurde Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf dem Haarweg schwer verletzt. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Straße „An der Schonung“ in Richtung „Alte Dorfstraße“ unterwegs. An der Kreuzung zum Haarweg übersah ein 53-jähriger Autofahrer die Frau und erfasste sie. Bei dem Zusammenstoß zog die 21-Jährige sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.