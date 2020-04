Alle Polizeimeldungen vom 15. April im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Kellereinbrüche

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag und Dienstag in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Schüttorfer Straße eingedrungen. Sie entwendeten daraus Gartenwerkzeuge im Wert von etwa 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.

Nordhorn - Baugerüst und Pflanzen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 9. und 14. April an der Charlottenstraße ein Baugerüst und mehrere Pflanzen von zwie umzäunten Grundstücken gestohlen. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehr als 6000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Emlichheim - Unfallflucht

Am Dienstagmittag ist es an der Grasriete zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ziwschen 11 und 13.30 Uhr wurde dabei ein dort in Höhe Hausnummer 42 am Straßenrand geparktes Auto angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Rhede - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 1. und 14. April in einen Baucontainer am Hammerichweg eingedrungen. Sie brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten daraus ein Stromaggregat. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Bereits in der Nacht zum Mittwoch der vergangenen Woche haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Lagerhalle an der Flachsmeerstraße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen war, ein Sektionaltor gewaltsam zu öffnen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Kettensägen gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstagabend in einen Werkstattraum am Osterkanal eingedrungen. Sie gelangten über das rückwärtige Grundstück an das Gebäude und entwendeten daraus zwei Kettensägen im Wert von etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Haren - Motorroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 7 und 20 Uhr an der Langen Straße einen Motorroller gestohlen. Das Kleinkraftrad der Marke Rex, Typ Boston Eight, stand zur Tatzeit in einer dortigen Tiefgarage. Der Wert wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.