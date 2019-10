Alle Polizeimeldungen vom 14. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen/Lohne - Geldbörse gestohlen

Unbekannte Täter haben gestern Abend gegen 20.45 Uhr eine Geldbörse aus einem PKW an der Hauptstraße gestohlen. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Emlichheim - Trockner in Brand

Gestern Nachmittag musste die Feuerwehr aus Emlichheim zu einem Brand in die Straße Westerfeld ausrücken. Hier war im Badezimmer eines Wohnhauses ein Trockner in Brand geraten. Personen wurden nicht verletzt. Die Flammen beschädigten eine Waschmaschine und griffen auf die Deckenvertäfelung über. Durch die große Hitzeentwicklung platzte ein Fenster, Jalousien wurden beschädigt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 26 Kräften vor Ort und löschte das Feuer. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise dürfte ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben.





+++ EMSLAND +++

Herzlake - Einbruch auf Betriebsgelände

Zwischen Samstag und Sonntag haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Betriebsgelände an der Osterstraße verschafft. Anschließend gelangten sie eine Lagerhalle. Nach derzeitigem Stand machten sie keine Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer 05962 743 entgegen.

Aschendorf - Einbruch am Sportplatz

Unbekannte Täter sind zwischen dem 6.Oktober und gestern Mittag in ein Häuschen des Sportvereins Aschendorfermoor an der Glatzer Straße eingedrungen. Die Täter schlugen dabei mit einem Metallmülleimer ein Fenster ein und begaben sich in den Raum. Diebesgut erlangten sie nicht. Der Schaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

Dörpen - PKW bei Einbruch gestohlen

Am Sonntagmorgen haben unbekannte Täter einen PKW von einem landwirtschaftlichen Gehöft an der Vitusstraße gestohlen. Die Täter gelangten gegen 8 Uhr in einen Stall, brachen eine Tür auf und gelangten in das Wohnhaus. Hier wurden sämtliche Räume im Erdgeschoss durchsucht. Die Täter nahmen einen PKW-Schlüssel an sich und stahlen einen weißen Mazda CX5 vom Hof des Geschädigten. Der PKW war mit dem Kennzeichen EL-KB 111 versehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Spelle - Quad gestohlen

Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag haben bislang unbekannte Täter von einem Grundstück an der Speller Straße ein Quad gestohlen. Das verschlossen abgestellte Fahrzeug des Herstellers Yamaha war mit dem Kennzeichen BF-SK 33 versehen. Der Wert des Quads wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Werlte - Betrunkener Autofahrer in Werlte

Am späten Samstagabend hat die Polizei in Werlte einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 40-jährige Mann war gegen 23.10 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Loruper Straße unterwegs. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Schnelltest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Dem Fahrer wurde im Krankenhaus Sögel eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

