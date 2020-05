Alle Polizeimeldungen vom 14. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Einbruch in Tankstelle

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch, zwischen 20:00 und 07:00 Uhr, in eine Tankstelle an der Bahnhofstraße in Schüttorf eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Tabakwaren sowie Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von ca. 41.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, zu melden.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Brand in Lagerhalle

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gestern gegen 20:30 Uhr zu einem Brand in einer Lagerhalle an der Grecostraße in Meppen. Ein für Müll genutzter Container fing Feuer, durch die Hitze und den Qualm wurde das Dach der Lagerhalle in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr Meppen sowie die Werksfeuerwehr war mit insgesamt 60 Kräften und sieben Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Werlte - Einbruch in Wohnung

Bislang unbekannte Täter sind Gestern zwischen 16:30 und 16:45 Uhr in eine Wohnung an der Poststraße in Werlte eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Werlte, Tel. 05951/993920, zu melden.

Börger - Briefkasten beschädigt

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag, 1. Mai, und Samstag, 2. Mai, den Briefkasten einer Grundschule an der Schulstraße in Börger. Die Täter wirkten von außen mit Feuer auf den Briefkasten ein, dabei wurde die Lackierung beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Werlte, Tel. 05951/993920, zu melden.

