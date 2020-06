Alle Polizeimeldungen vom 14. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Wietmarschen - 62-jähriger Pilot bei Absturz eines Segelflugzeugs verletzt

Am späten Samstagnachmittag wurde ein Mann bei dem Absturz seines Segelflugzeugs verletzt. Der 62-jährige Pilot befand sich gegen 17.20 Uhr auf dem Landeanflug zum Lohner Flugplatz, als er rund 80 Meter vor dem Gelände mit seinem Segelflugzeug die Baumwipfel streifte. Er verlor die Kontrolle und stürzte ab. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Rumpf des Flugzeugs wurde stark beschädigt. Die Landesluftfahrtbehörde untersucht nun, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

Bad Bentheim - PKW gestohlen

In der Nacht zu Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter gegen 00.45 Uhr einen VW Polo von einer Hofeinfahrt an der Gildehauser Straße gestohlen. Der schwarze PKW war mit dem Kennzeichen NOH-Q 989 versehen. Der Geschädigte habe einen ca. 30 Jahre alten Mann mit dem PKW wegfahren sehen. Dieser hatte helles Haar und war mit einem grauen T-Shirt bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922 9800 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Herzlake - Wohnhausbrand

Feuerwehr und Polizei sind am Samstagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Brand in die Breslauer Straße ausgerückt. Dort stand der Dachstuhl eines Wohnhauses in Flammen. Die 37 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Haselünne und Herzlake löschten das Feuer. Die während des Brandausbruchs im Wohnhaus anwesenden Personen konnten alle unverletzt das Gebäude verlassen. Das Haus ist unbewohnbar. Es entstand erheblicher Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte infolge des Unwetters ein Blitzeinschlag den Brand verursacht haben.

Papenburg - Einbruch in Firma

In der Nacht zu Samstag sind bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Schulze-Delitzsch-Straße eingebrochen. Die Täter beschädigten ein Fenster, gelangten in das Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie stahlen Bargeld. Zudem ist es in gleicher Straße zu einem Einbruch in das Gebäude einer Wohnungsbaugesellschaft gekommen. Der Tatzeitraum erstreckt sich zwischen Dienstag und Samstag. Hier erlangten die Täter keinerlei Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Neulehe - Laptop gestohlen

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen ist es zu einem Einbruch in ein Geschäftsgebäude am Bovenplaatzen gekommen. Unbekannte Täter brachen ein Fenster auf und durchsuchten die Büroräume. Sie entwendeten einen Laptop sowie einen leeren Tresor. Zu einem weiteren Einbruch ist es im ähnlichen Zeitraum im Gewerbegebiet Hoeks gekommen. Auch dort gelangten die Täter unter massiver Gewalteinwirkung in das Bürogebäude einer Firma. Nach derzeitigem Stand erlangten die Täter kein Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Esterwegen - Polizeibeamter leicht verletzt

Am Samstagnachmittag wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Straße Hinterm Berg ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Streifenwagenbesatzung aus Sögel beabsichtigte, einen Mofafahrer zu kontrollieren. Dieser war ihnen zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Er fuhr in Schlangenlinien durch die Ortschaft. Auf die Haltezeichen der Beamten reagierte er nicht und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen. Anschließend versteckte sich der Fahrer mitsamt seiner Beifahrerin im dortigen Nahbereich. Nachdem die Beamten ihn entdeckten, versuchte er erneut zu flüchten. Als ein 24-jähriger Beamter ihn festhielt, wehrte sich der 19-jährige Mann und verletzte den Polizisten dabei leicht. Während der Kontrolle beleidigte er die Beamten. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren ein.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

