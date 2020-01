Alle Polizeimeldungen vom 14. Januar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Einbruch in Gärtnerei

Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, sind unbekannte Täter auf das Gelände einer Gärtnerei an der Koppelstraße in Nordhorn eingedrungen. Sie entwendeten diverses Werkzeug. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Einbruch in Friseursalon

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 7.55 Uhr, in einen Friseursalon an der Firnhaberstraße in Nordhorn eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Schüttorf - Pkw beschädigt

In der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 9 Uhr, wurde ein abgestellter Pkw VW Touran in Schüttorf, Am Tannenkamp, auf der Motorhaube und der Stoßstange zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter Tel. 05922 9800 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Lorup - Scheibe beschädigt

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, auf das eingezäunte Gelände einer Grund- und Oberschule in der Straße Auf der Burg in Lorup gelangt. Hier beschädigten sie eine Scheibe des „Schülerladens“. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Werlte, Tel. 05951 93920, in Verbindung zu setzen.

Emsbüren - Außenwand mit Graffiti besprüht

In der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, vergangener Woche haben unbekannte Täter die Außenwand einer Sporthalle sowie einer ehemaligen Musikschule an der Hanwische Straße in Emsbüren mit Graffiti besprüht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emsbüren, Tel. 05903 214, in Verbindung zu setzen.

Herzlake - Müllcontainer in Brand gesetzt

Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 21.15 Uhr einen Müllcontainer an der Löningen Straße in Herzlake in Brand gesetzt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Herzlake gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Herzlake, Tel. 05962 743, in Verbindung zu setzen.

Haren - Teile von Pkw geklaut

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 10.40 Uhr, in ein an der Gerhard-Book-Straße in Haren geparkten BMW eingebrochen. Sie entwendeten sämtliche Instrumente und Boardelektronik. Weiterhin wurde die komplette Front des Pkw abgebaut und entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 05932 72100, in Verbindung zu setzen.

Esterwegen - Versuchter Einbruch in Partyhütte

Zwischen Freitag, 3. Januar, und Montag, 6. Januar, haben unbekannte Täter versucht in eine „Partyhütte“, die an der Straße Zum Erikasee in Esterwegen gelegen ist, einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Esterwegen, Tel. 05955 1211, in Verbindung zu setzen.

Spelle - Einbruch in Schule

In der Zeit zwischen Donnerstag, 7.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Straße Brink in Spelle eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und Gutscheine. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle, Tel. 05977 929210, in Verbindung zu setzen.

Haren - Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag gegen 22.35 Uhr versucht, in das Lager einer Firma an der Rütenbrocker Straße in Haren einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren, Tel. 05932 72100, in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

