Alle Polizeimeldungen vom 14. Februar im Überblick

Bad Bentheim - Schwerlastkontrolle auf Autobahn

Am Mittwoch wurde in einer gemeinsamen Kontrolle der Polizei Emsland/Grafschaft Bentheim, des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG), des Hauptzollamtes Osnabrück und des Landkreises Grafschaft Bentheim der gewerbliche Güterverkehr auf dem Rastplatz Waldseite-Süd an der A 30 kontrolliert. Dabei wurde fast jeder zweite Lkw und Kleintransporter beanstandet. Während Polizei, BAG und Landkreis ihr Hauptaugenmerk auf die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten, Maße und Gewichte, Ladungssicherung und Technische Mängel richteten, kontrollierte der Zoll mit der Zielrichtung illegale Beschäftigung. 62 Fahrzeuge wurden insgesamt kontrolliert und 29 davon beanstandet. 11 Fahrern wurde teils wegen unzureichender Ladungssicherung, technischer Mängel und fehlender Genehmigungen die Weiterfahrt vorläufig untersagt. Nach erfolgter Reparatur bzw. Nachsicherung und Beibringung der erforderlichen Papiere konnte es in den meisten Fällen zeitnah weitergehen. Ein niederländischer Berufskraftfahrer fiel bei der Kontrolle besonders negativ auf. Der 58-jährige Fahrer war seit fast neun Monaten nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, allerdings trotzdem nahezu täglich mit seinem LKW unterwegs. Zudem hatte er auch die erforderliche Fahrerkarte zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten im digitalen Fahrtenschreiber nicht benutzt. Nicht nur gegen den Fahrer, auch gegen seinen Arbeitgeber wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Bereits rund zwei Kilometer vor der eigentlichen Kontrollstelle wurde diese mehrfach angekündigt und die Geschwindigkeit auf 60km/h reduziert, um für die kontrollierenden Beamten die Gefahr von vorbeifahrenden Fahrzeugen erfasst zu werden, auf ein Mindestmaß herabzusetzen. Diese Maßnahme wurde einmal mehr ignoriert, wie eine Geschwindigkeitsmessung in dem unmittelbaren Gefahrenbereich ergab. Viele der Fahrzeuge waren deutlich schneller als erlaubt. Trauriger Tagesrekord waren 190 km/h, die ein Pkw-Fahrer anstelle der erlaubten 60 km/h unterwegs war.

Nordhorn - Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20 und 5.25 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei am Stadtring in Nordhorn eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Fahrer eines blauen VW Polo gesucht

Am Donnerstagmorgen ist es gegen 7.10 Uhr auf der Bogenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger Radfahrer wurde dabei verletzt. Dieser übersah als Wartepflichtiger in Höhe der Laarstraße einen blauen VW Polo. Als der Radfahrer nach links in die Bogenstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem PKW. Hierbei kam der 16-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des PKW fuhr anschließend in Richtung Strengstraße davon. Bei dem Fahrer und Beifahrer des VW mit Nordhorner Kennzeichen soll es sich um zwei junge Männer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





Lingen - Einbruch in Fotogeschäft

Zwischen Mittwoch, 18.45 Uhr, und Donnerstag, 8.50 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Fotogeschäft an der Georgstraße in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume Bargeld sowie eine EC-Karte. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Esterwegen - Pkw in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 13.30 Uhr ein Pkw an der Straße Hinterm Berg Links in Esterwegen in Brand. Der Pkw in einer Hofeinfahrt geparkt und brannte komplett aus. Vermutlich lag ein technischer Defekt vor. Die Feuerwehr Esterwegen war mit Fahrzeugen und zehn Personen vor Ort und löschte den Brand.

Lingen - Einbruch in Supermarkt

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 4.38 Uhr in einen Supermarkt an der Schillerstraße in Lingen eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden diverse Tabakwaren und Spirituosen entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Haren - Kabel gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben im Dezember vergangenen Jahres 40 Meter Lichtwellenleiterseil aus einer Kabelübergangsanlage in Haren entwendet. Da die Instandsetzung mit hohen Kosten verbunden ist, entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 0532 72100, in Verbindung setzen.

Haren - Kleidersäcke entwendet

Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter mindestens vier Kleidersäcke aus einem verschlossenem Altkleidercontainer an der Tengestraße in Haren entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 0532 72100, in Verbindung setzen.

Meppen - Einbruch in Container

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 16 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, einen Container an der Fullener Straße aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Restmüll ohne Wert. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, in Verbindung zu setzen.

Haselünne - Skoda Kodiaq beschädigt

Am Donnerstag ist es zwischen 8 bis 13.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hasemed-Zentrums an der Hammer Straße gekommen. Der unbekannte Verursacher schlug offenbar eine Autotür gegen einen dort abgestellten schwarzen Skoda Kodiaq und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961 955820 in Verbindung zu setzen.

Lingen - Seat Leon in Parkhaus beschädigt

Ein grauer Seat Leon wurde am Donnerstag zwischen 8 bis 12.30 Uhr im Parkhaus am Alten Pferdemarkt beschädigt. Der PKW stand dabei in der unteren Parkebene und wurde an der Fahrertür beschädigt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

