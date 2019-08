Alle Polizeimeldungen vom 14. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Baumaterial und Werkzeuge gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in einen Rohbau an der Zeppelinstraße eingedrungen. Sie brachen im Keller insgesamt vier Stahltüren auf und entwendeten daraus Baumaterialien und Werkzeuge. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Lingener Straße (B70) zu einem Unfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt. Gegen 17 Uhr war der 51-jährige Fahrer eines VW Transporters in Richtung Lingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er unvermittelt auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Audi A3 eines 72-jährigen Mannes aus Rheine zusammen. Beide Fahrzeuginsassen wurden schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Haren - Außenbordmotor gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagmittag und Montagabend an der Hafenanlage im Bereich „Blaue Donau“ den Außenborder eines Sportbootes gestohlen. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Zudem Anbauteile des betroffenen Bootes beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 72100 entgegen.

Papenburg - Jugendlicher nach Unfall schwer verletzt

Am Dienstagnachmittag ist es auf der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 16-jähriger Aschendorfer wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 14.45 Uhr mit seinem Motorroller in Richtung Stadtmitte unterwegs, als ein vor ihm fahrendes Auto abgebremst wurde. Dessen Fahrer wollte den Gegenverkehr passieren lassen und anschließend nach links in die Rheiderlandstraße abbiegen. Der junge Rollerfahrer erkannte dies zu spät, kam bei der folgenden Vollbremsung zu Fall und rutschte in das Heck des Autos. Der 16-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Twist - Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Werkstatthalle an der Pappelallee eingedrungen. Sie brachen zunächst das Fenster eines Rolltores auf und öffneten anschließend gewaltsam das komplette Tor. Aus dem rückwärtigen Bereich der Halle entwendeten sie ein Schweißgerät im Wert von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

