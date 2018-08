Alle Polizeimeldungen vom 14. August im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim – Motorrad gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag ein Motorrad von einer Hofeinfahrt am Nordhorner Weg in Bad Bentheim gestohlen. Die Einfahrt war von der Straße nicht einsehbar. Es handelt sich um ein grünes Motorrad der Marke Kawasaki mit dem Kennzeichen „NOH - ZA 25“. Es hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Telefonnummer 05922 9800 zu melden.

+++ EMSLAND +++

Dörpen – Schaukel auf Schulhof zerstört

Bislang unbekannte Täter haben am Wochenende eine Nestschaukel auf dem Schulhof einer Schule an der Schulstraße in Dörpen zerstört. Sie zerschnitten Teile des Nylon-Seils der Umrandung und warfen sie auf den Boden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961 9260 zu melden.

Lingen – Anti-Atom-Kundgebung

Am Montagabend haben sich 13 Atomkraftgegner zu einer friedlichen Mahnwache vor der Brennelementefabrik an der Straße „Am Seitenkanal“ in Lingen getroffen. Sie wehrten sich mit der Aktion gegen einen Brennelemente-Transport in die Schweiz. Von 18 bis 19 Uhr blockierten sie die Zufahrt zum Gelände. Fahrzeuge, die die Fabrik verlassen wollten, ließen sie passieren. Der Brennelemente-Transport hatte das Firmengelände bereits am späten Nachmittag verlassen. Nach rund einer Stunde löste sich die Versammlung auf.

Dohren – DJ-Equipment aus Festzelt gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Sonntagabend 18.30 Uhr und Montagabend 18.45 Uhr das komplette Equipment eines DJs aus einem Festzelt an der Dorfstraße in Dohren gestohlen. Die Täter schlitzten die Plane des Festzeltes auf, um an das Diebesgut zu kommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 9490 zu melden.

Haselünne – Einbruch in Schulgebäude

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Schule am Schwarzenbergweg in Haselünne eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster auf und stahlen mehrere Laptops. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931 94902 zu melden.

Sögel – Versuchter Einbruch in Mensa

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstag gegen 00.30 Uhr versucht in die Mensa eines Gymnasiums an der Schlaunallee in Sögel einzubrechen. Sie versuchten dort ein Fenster aufzudrücken, konnten das Gebäude aber nicht betreten. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Meppen – Iveco Van beschädigt

Bereits in der vergangenen Woche am Dienstag wurde zwischen 7 und 9 Uhr in der Ludwigstraße in Meppen ein Iveco Van beschädigt. Der Van stand am Fahrbahnrand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 zu melden.

Spahnharrenstätte – Radmuttern an Lkw gelockert

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag an der Waldstraße in Spahnharrenstätte die Radmuttern an den Vorderreifen eines Lkw gelockert. Der Fahrer nahm während der Fahrt merkwürdige Geräusche wahr und fuhr zu einer Werkstatt. Dort stellte er fest, dass die Radmuttern an beiden Vorderreifen gelockert waren. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952 93450 zu melden.

Heede – Brand in Gebetstätte

Am Montagabend gegen 20.35 Uhr brach in der Gebetsstätte an der Marienstraße in Heede ein Brand aus. Ein Tisch mit Gebetskerzen hatte Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr Heede war mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Neben dem Tisch wurden auch zwei Fensterelemente beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Haren – Dieseldiebstahl

Bislang unbekannte Diebe haben am Wochenende Diesel aus drei Fahrzeugen an der Straße „Am Brookdeich“ in Haren abgezapft. Sie brachen die Tankdeckel der Baustellenfahrzeuge auf und zapften eine unbekannte Menge Kraftstoff ab. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer 05932 72100 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

