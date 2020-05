Alle Polizeimeldungen vom 13. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Schwarzer Audi TT gestohlen

Am Dienstagvormittag wurde von dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Lise-Meitner-Straße ein schwarzer Audi TT Rs gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 10.00-10.30 Uhr. Der PKW war mit einem auffällig großen Heckspoiler sowie einem roten Kennzeichen versehen. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Nordhorn - Einbruch in Internetcafé

Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Einbruch in ein Internetcafé an der Ochsenstraße gekommen. Unbekannte Täter gelangten zwischen 13.45 - 17.45 Uhr in das Gebäude. Die Täter brachen einen Spielautomaten auf. Sie stahlen Zigaretten und Spirituosen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Freren - Gasflaschen gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstag und Dienstag von dem Gelände der Raiffeisenagrar in der Straße Am Bahnhof zehn Gasflaschen gestohlen. Die Täter zerstörten ein Zaunelement und brachen anschließend einen Stahlgitterkäfig auf, um an die Gasflaschen zu gelangen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130 entgegen.

Salzbergen - Ladung gestohlen

In der Nacht zu Dienstag haben bislang unbekannte Täter auf einem Autohof im Industriegebiet Holsterfeld zwei Sattelauflieger geöffnet. In einem Fall beschädigten sie die Plane und stahlen fünf Flaschen Desinfektionsmittel. Bei einer weiteren Tat öffneten sie eine Plombe. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

