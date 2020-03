Alle Polizeimeldungen vom 13. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Versuchter Einbruch

Am Freitag um 0.50 Uhr haben bislang unbekannte Täter versucht in eine Bäckerei an der Rheiner Straße in Bad Bentheim einzubrechen. Es bleib beim Versuch. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Spielautomaten aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstag gegen 4 Uhr in ein Bistro an der Hengeloer Straße in Bad Bentheim eingebrochen. Der Täter hebelte die dortigen Spielautomaten auf und entwendete Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.

Bad Bentheim - Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße in Bad Bentheim eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Bentheim, Tel. 05922/9800, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Papenburg - Pkw beschädigt

Am Mittwoch gegen 20:30 Uhr parkte der Fahrer eines schwarzen Ford Ranger sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Deverweg in Papenburg. Als er dann gegen 21 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung hinten links am Ford fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte das Fahrzeug beschädigt und sich dann vom Unfallort entfernt. Der Schaden am Ford wird auf ca. 2000 EURO geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Gestern gegen 9 Uhr kam es auf der Haselünner Straße in Meppen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Margaretenstraße in Richtung Haselünner Straße. An der dortigen Ampel beabsichtigte der Pkw-Fahrer bei Grün nach links abzubiegen und der Haselünner Straße weiter in Richtung Herzog-Arenberg-Straße zu folgen. Hierbei übersah er eine Fußgängerin, die ebenfalls bei grünem Licht der Ampel die Haselünner Straße in Richtung Margaretenstraße überquerte. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931/9490, zu melden.

Meppen - Anhänger entwendet

Zwischen dem 3. März, 9 Uhr, und dem 4. März, 16.30 Uhr, wurde in Geeste-Osterbrock ein auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße, in der Nähe zum dortigen Seniorenzentrum, ein Pkw-Anhänger von bislang unbekannten Tätern entwendet. Zeugen die Angaben zum Tathergang, bzw. zum Verbleib des Anhängers machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Meppen, Tel. 05931 9490, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Brand auf Balkon

Gestern kam es zu einem Brand auf einem Balkon eines Wohnhauses an der Straße Am Telgenkamp in Lingen. Vermutlich wurde das Balkonmobiliar durch die Restglut einer Zigarette entzündet. Der Brand konnte eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Lingen war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort.

Surwold - Einbruch in Tankstelle

Bislang unbekannte Täter sind vergangene Nacht gegen 03:15 Uhr in eine Tankstelle an der Papenburger Straße in Surwold eingebrochen. Während der Tat wurden sie von einer Mitarbeiterin überrascht, die mit ihrer Arbeit beginnen wollte. Als sie die Täter bemerkte, flüchtete sie ein Büro und setze einen Notruf ab. Die Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961 9260, in Verbindung zu setzen.

Werlte - Werkzeug und E-Bikes entwendet

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 23:00 und 07:30, in ein Lager an der Straße Hintern Fehn in Werlte eingebrochen. Die Täter entwendeten unter anderem einen Aufsitzrasenmäher, diverse Werkzeuge sowie drei E-Bikes. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tauschend Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel, Tel. 05952 93450, in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

