Alle Polizeimeldungen vom 13. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bad Bentheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Paul-Klee-Straße in Bad Bentheim ein. Es wurde ein Zimmer durchsuch und Schmuck gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim, Tel. 05922 9800, zu melden.

Bad Bentheim - Schwerpunktkontrollen an Grenzübergang

Am Donnerstag haben Polizeibeamte des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) gemeinsam mit Diensthundeführern der Polizeidirektion Osnabrück Schwerpunktontrollen am Grenzübergang durchgeführt. Insgesamt überprüften die Beamten rund 20 Fahrzeuge und 40 Personen. In drei Fällen wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt. Drei Autofahrer standen unter Drogeneinfluss. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete entsprechende Verfahren ein.





+++ EMSLAND +++

Herzlake/Berge - Diebe von Bierfässern gefasst

Polizeibeamte aus Herzlake, Fürstenau und Diensthundeführer aus Osnabrück haben am Donnerstag bei einer Durchsuchung 21 Bierfässer in Berge sicherstellen können. Die Fässer stammen aus einem Einbruch in einen Herzlaker Getränkehandel in der Nacht zum 5. November. Unbekannte Täter drangen seinerzeit über einen Zaun auf das Firmengelände in der Straße Am Brink ein und stahlen insgesamt 40 Bierfässer. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte die Polizei nun einen 22-jährigen Mann und eine 20-jährige Frau ermitteln. Sie sollen für die Tat verantwortlich sein. Hinweise zu dem Verbleib der restlichen 19 Bierfässer nimmt die Polizei in Herzlake unter der Rufnummer 05962 743 entgegen.

Papenburg - Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am frühen Donnerstagabend ist es auf der Straße Alter Schulweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Frau fuhr gegen 17:30 Uhr mit ihrem Fahrrad von einem Parkplatz kommend in Richtung Kreisverkehr. Als die die Straße Alter Schulweg überquerte, fuhr ein unbekannter Autofahrer gegen ihr Hinterrad. Sie kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich zu um einen schwarzen PKW mit einem Kennzeichen aus dem Emsland gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Papenburg - Zaun beschädigt

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ist es in der Straße Am Vosseberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein unbekannter PKW-Fahrer stieß dabei rückwärts gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Meppen - Gartenzaun bei Unfall beschädigt

Am Dienstagabend ist es zwischen 23 und 23.20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rhedenstraße gekommen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam dabei von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Anschließend verließ er den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Haselünne - Einbruch in Pfarrhaus

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag gegen 23 Uhr in das Pfarrhaus am Krummen Dreh in Haselünne eingebrochen. Sie entwendeten Sparschweine. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Haselünne, Telefon 05961 955820, zu melden.

Papenburg - Einbruch in Garage

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 0 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, in eine Garage eines Wohnhauses an der Eichenstraße in Papenburg eingebrochen. Sie entwendeten ein Ladegerät sowie eine Bohrmaschine. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg, Telefon 04961 9260, zu melden.

Sögel - Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 19 und 6 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Am Forstgraben in Sögel abgestellten Transporter. Die Täter entwendeten diverse Werkzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sögel, Telefon 05952 93450, zu melden.

Lingen - Mehrere Autos aufgebrochen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 20 und 7.30 Uhr einen PKW in der Suurhookstraße in Lingen aufgebrochen. Aus dem Pkw entwendete sie eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen, Telefon 0591 870, zu melden.

Lingen - Täter versuchen in Bulli einzubrechen

Am Mittwoch zwischen 17.20 und 20.15 Uhr haben unbekannte Täter versucht, einen in einem Parkhaus an der Lookenstraße in Lingen abgestellten Bulli aufzubrechen. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lingen, Telefon 0591 870, zu melden.

Lingen - Mehrere Autos aufgebrochen

Gleich in zwei Autos, die in der Straße An der Wilhelmshöhe in Lingen geparkt waren, wurden am Donnerstag in der Zeit zwischen ca. 18 und 22 Uhr eingebrochen. Unbekannte Täter entwendeten eine Geldbörse sowie eine Handtasche samt Inhalt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lingen, Telefon 0591 870, zu melden.

Kluse - Werkzeug gestohlen

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag 15.45 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr in einem an der Bahnhofstraße geparkten Sprinter eingedrungen. Sie entwendeten diverses Werkzeug. Es enstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Dörpen, Telefon 04963 8911, zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.