Alle Polizeimeldungen vom 12. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang keine Meldungen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Dienstagmittag und Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus an der Georg-Wesener-Straße eingedrungen. Sie brachen ein Fenster auf und suchten anschließend nach Wertsachen. Beute machten sie vermutlich keine. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Spelle - Einbrecher von Eigentümerin überrascht

Am Mittwochmorgen ist ein bislang unbekannter Mann in ein Wohnhaus an der Adlerstraße eingedrungen. Als er von der heimkehrenden Hauseigentümerin überrascht wurde, flüchtete er. Der Täter hatte zwischen 9.30 und 10.30 Uhr zunächst eine Terrassentür aufgebrochen und anschließend mehrere Räume nach Wertsachen durchsucht. Als er gerade das Schlafzimmer durchwühlte, kehrte die Eigentümerin nach Hause zurück. Der Unbekannte ergriff die Flucht. Er wird als etwa 25 Jahre alt und von schlanker Statur beschrieben. Er trug schwarzes, kurzes Haar und war mit einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Lingen - Tretboot am Dieksee gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Dieksee zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ein Tretboot gestohlen. Das nahe der Jugendherberge liegende Boot war zur Tatzeit mit einer Kette gesichert und am Ufer befestigt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Wettrup - Absperrmaterial gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen Absperrmaterialien einer Baustelle an der Straße Walldamm gestohlen. Sie entwendeten insgesamt 20 Absperrbaken und die dazugehörigen Gummifüße. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

