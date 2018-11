Alle Polizeimeldungen vom 12. November im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Isterberg - Eine Verletzte nach Unfall

Am Sonntagabend ist es auf der Bentheimer Straße in Isterberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 19-jährige Beteiligte wurde dabei leicht verletzt. Eine 69-jährige Frau aus dem niederländischen Denekamp wollte gegen 19.40 Uhr mit ihrem Volvo von der Nordhorner Straße nach rechts auf die B403 abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Peugeot 206 der 19-jährigen Frau aus Schüttorf. Es kam zum Zusammenstoß. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Bentheim - Einbruch in Hotel

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Sonntag in ein Hotel an der Straße Ostend in Bad Bentheim eingedrungen. Sie verschafften sich durch ein auf Kipp stehendes Fenster Zugang, brachen eine Zwischentür auf und entwendeten ein Kellnerportemonnaie, einen Tresor und weitere Wertsachen. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05922 9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Emlichheim - Motorroller gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag einen Motorroller vom Turnhallenparkplatz am Lägen Diek in Emlichheim gestohlen. Das Kleinkraftrad der Marke Peugeot, Typ Speedfight 2, war mit dem Versicherungskennzeichen 702SDL versehen. Der Wert wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05943 92000 bei der Polizei Emlichheim zu melden.

BPOL-BadBentheim: Gefälschter Führerschein und offener Haftbefehl

Ein mit Haftbefehl gesuchter 49-Jähriger ist der Bundespolizei Samstagvormittag auf der Autobahn 30 ins Netz gegangen. Außerdem fuhr der Mann mit einem gefälschten Führerschein. Der Mann war gegen 09:30 Uhr mit seinem PKW aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist. Auf dem Parkplatz „Waldseite Süd“ wurde das Fahrzeug von einer Streife der Bundespolizei angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle händigte der 49-jährige Fahrer den Bundespolizisten einen polnischen Führerschein aus. Allerdings hatten die Beamten erhebliche Zweifel an der Echtheit der vorgelegten Fahrerlaubnis und untersuchten das Dokument genauer. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem Führerschein um eine „Totalfälschung“ handelt. Das heißt, der Ausweis ähnelt dem Original so gut wie möglich, ist aber komplett neu gefertigt, aus möglichst ähnlichen Materialien wie ein echtes Dokument. Bei den Nachforschungen stellte sich heraus, dass dem 49-Jährigen die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Außerdem wurde bekannt, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main mit Haftbefehl gesucht wurde. Der polnische Staatsbürger war wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr zur Zahlung einer Geldstrafe von 1500 Euro oder Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Da der Mann die Geldstrafe bezahlte, blieb ihm der Gefängnisaufenthalt erspart. Der gefälschte Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 49-Jährige schließlich weiterreisen, diesmal allerdings als Beifahrer.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Autos aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag zwei Auto an der Frankenstraße und an der Fokkestraße in Lingen aufgebrochen. Sie entwendeten daraus ein Portemonnaie beziehungsweise eine Handtasche. Die Höhe des angerichteten Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Lingen - Motorroller vor Kino gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend zwischen 20 und 22.30 Uhr einen Motorroller vom Kinoparkplatz am Willy-Brandt-Ring in Lingen gestohlen. Das Kleinkraftrad der Marke Peugeot, Typ Speedfight 4, war mit dem Versicherungskennzeichen 102NDR versehen. Der Wert wird auf etwa 3000 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Papenburg - Schwarzer Opel Corsa beschädigt

Am Samstag kam es gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz der Post an der Karl-Hillers-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer Opel Corsa wurde an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Verursacher, vermutlich der Fahrer eines schwarzen Autos, entfernte sich anschließend. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 zu melden.

Papenburg - Zeugen nach Schlägerei gesucht

Am Sonntag, 4. November, kam es gegen 4.30 Uhr am Gasthauskanal in Höhe der Gaststätte „Li Märdin“ bis zur Straße Wiek rechts zu einer gefährlichen Körperverletzung. Drei bislang unbekannte Täter schlugen auf eine 19-jährige Frau sowie auf ihren 23-jährigen Begleiter ein. Der junge Mann wurde dabei nicht unerheblich verletzt und musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Auch das weibliche Opfer zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter Telefon 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

