Alle Polizeimeldungen vom 12. März im Überblick

+++ EMSLAND +++

Werlte - Starke Fahrbahnverschmutzung

Am Mittwoch, gegen 22:50 Uhr, wurde der Polizei Sögel eine starke Fahrbahnverschmutzung im Bereich Werlte, entlang der Oldenburger Straße gemeldet. Im Rahmen einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrbahn auf der Strecke Lindern - Werlte - Spahnharrenstätte - Börger mit einer übel riechenden Substanz stark verschmutzt und zudem gefährlich glatt war. In Börger im Bereich des Gewerbegebietes konnte der Verursacher dann schließlich festgestellt werden. Der Fahrer eines Lkw hätte den Ladungsverlust auf der Fahrt von Essen / Oldenburg nicht bemerkt, so dass die Fahrbahn auf einer Länge von über 20 Kilometern mit tierischen Reststoffen verunreinigt wurde. Auslöser des Ladungsverlustes dürfte ein Gärvorgang der tierischen Reste gewesen sein, die das Volumen der Ladung vergrößerten. Durch den Druck öffnete sich mutmaßlich auf Grund eines technischen Defektes der Schieber des Ladetanks, so dass sich die gärende Flüssigkeit während der Fahrt über die Fahrbahn verteilen konnte.

Letztlich wäre die 28160 kg schwere Ladung für eine Biogasanalge bestimmt gewesen. Auch im Bereich des Landkreises Cloppenburg wurden Fahrbahnen verschmutz. Umfangreiche Säuberungsarbeiten durch ein Fachunternehmen wurden eingeleitet. Diese Arbeiten werden sich heute noch bis in die Mittagsstunden hinziehen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Lingen - Fahrzeug beschädigt

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte gestern zwischen 8.20 und 8.30 Uhr einen an der Kollwitzstraße in Lingen geparkten Seat Mii. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde von einer bislang noch nicht bekannten Zeugin beobachtet. Diese Zeugin sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachten haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, zu melden.

Haren - Person bei Unfall schwer verletzt

Gestern um 22:20 Uhr kam es in Haren auf der Forststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-Jährige schwer verletzt wurde. Die Fahrerin befuhr mit ihrem Audi die Forststraße aus Richtung Haren kommend in Richtung Wesuwe-Siedlung. Hierbei übersah sie den Kreisverkehr Forstweg/Düner Weg und überfuhr diesen. Aufgrund der Neigung des Kreisverkehrs überschlug sich der Pkw und kam hinter dem Kreisverkehr zum Stillstand. Die Fahrerin wurde dabei schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 18.000 Euro.

Sustrum - Ballennetz in Brand gesteckt

Bislang unbekannte Täter haben gestern gegen 15:50 Uhr ein Ballennetz an der Straße Neusustrumer Graben in Brand gesetzt. Brandursache war eine als Zündmittel verwendete Zeitung. Die Feuerwehr Sustrum war mit elf Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand löschen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Haren, Tel. 0593272100, in Verbindung setzen.

Papenburg - Täter versuchten Pkw-Tür aufzuhebeln

Gestern zwischen 20:30 und 22:53 Uhr haben bislang unbekannte Täter Versucht die Fahrer- als auch die Beifahrertür eines VW Beetle aufzuhebeln. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Straße Am Stadtpark in Papenburg geparkt. Den Tätern gelang es nicht, in den Pkw einzubrechen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

Rhede - Kind bei Unfall verletzt

Gestern gegen 17 Uhr kam es in der Straße Westeresch in Rhede zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Die Fahrerin eines Seats befuhr die Straße Westeresch in Richtung Kirchstraße, hier stieß sie mit dem Kind zusammen, dass vermutlich beim Spielen auf die Straße geriet. Beim Zusammenstoß verletze sich das Kind am Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

