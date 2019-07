Alle Polizeimeldungen vom 12. Juli im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Meldungen aus der Grafschaft vor.





+++ EMSLAND +++

Messingen - Werkzeug aus Lagerhalle entwendet

Zwischen Sonntagmittag und Montagmittag gelangten unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Thuiner Straße und stahlen Werkzeug des Herstellers Makita. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 zu melden.

Freren - Werkzeug bei Einbruch gestohlen

Zwischen Donnerstag letzter Woche und vergangenen Mittwoch drangen unbekannte Täter durch eine Tür in die Diele eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Ostwier Straße ein. Die Täter stahlen diverses Werkzeug und ein Ladegerät. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Zu einer weiteren Tat ist es zwischen Montag und Donnerstag gekommen. In gleicher Straße brachen die Täter das Vorhängeschloss eines Lagerraumes auf und stahlen ebenfalls Werkzeug. Der Schaden hier beträgt rund 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Meppen - E-Bikes aus Schuppen gestohlen

Zwischen Samstag und Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in einen verschlossenen Schuppen in der Wilhelm-Berning Straße ein. Die Täter stahlen zwei E-Bikes samt Zubehör sowie dazugehörige Ladegeräte. Der Gesamtschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 in Verbindung zu setzen.

Schapen - Dieseldiebstahl

Zwischen dem 28.Juni und 1.Juli verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Kellerraum eines Hauses in der Frerener Straße. Sie schraubten von diversen Arbeitsgeräten die Tankdeckel ab und stahlen mehrere Liter Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 929210 entgegen.

Aschendorf - Leergut aus Schuppen gestohlen

Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag auf das Gelände der St. Amanduskirche in der Kolpingstraße. Dort brachen sie einen Schuppen auf und stahlen mehrere Flaschen Leergut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.