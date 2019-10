Alle Polizeimeldungen vom 11. Oktober im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Mann kollabiert am Steuer und verstirbt

Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Osttangende zu einem Rettungseinsatz von Polizei und Rettungsdienst gekommen. Gegen 16.50 Uhr war ein 75-jähriger Mann gemeinsam mit seiner Ehefrau in Richtung Bad Bentheim unterwegs. Unvermittelt sackte der Fahrer hinter dem Steuer zusammen. Seine Frau und Beifahrerin konnte das Auto stoppen. Das Fahrzeug stieß dabei leicht gegen die Außenleitplanke. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 75-Jährige später in der Euregioklinik.

Nordhorn - Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Am Donnerstagabend ist es an der Straße Am Schweinemarkt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 19.50 Uhr von der Ochsenstraße in Richtung Stadtring gefahren. Auf der Verchtebrücke kam er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Nordhorn - Einbruch in Sporthalle

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in die Sporthalle von Vorwärts Nordhorn eingedrungen. Sie brachen ein auf Kipp stehendes Fenster auf, machten anschließend allerdings keine Beute. Ob sie bei der Tat gestört wurden, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.

Bad Bentheim - 80-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr

Am Donnerstagmittag ist es auf der Südstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 80-jähriger Radfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 13.50 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Ochtruper Straße unterwegs. In Höhe Hausnummer 57 stieß er mit dem Lenker gegen ein dortiges Verkehrsschild und stürzte. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Gölenkamp - Akkuschrauber gestohlen

Bislang unbekannter Täter sind zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag in die Werkstatt eines landwirtschaftlichen Anwesens an der Vechtetalstraße eingedrungen. Sie brachen die Zugangstür auf und entwendeten einen Bosch Akkuschrauber im Wert von etwa 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer 05943 92000 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Kompletträder aus Garage gestohlen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 5. und dem 10. Oktober in eine Garage an der Antoniusstraße eingedrungen. Sie brachen das Zufahrtstor auf und entwendeten einen Satz Winter-Kompletträder im Wert von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Lingen - Weißer Skoda beschädigt

Am Mittwoch ist es zwischen 17:30 - 18:40 Uhr auf dem Parkplatz der Bonifatiuskirche in der Straße Am Pulverturm zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein weißer Skoda Kombi an der Fahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

