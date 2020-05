Alle Polizeimeldungen vom 11. Mai im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Lage - Pferdeanhänger in Brand geraten

Am Samstag ist gegen 23.40 Uhr eine Dachplane eines Pferdetransportanhängers, der in der Straße Baukamp in Lage geparkt war, in Brand geraten. Möglicherweise wurde der Brand durch eine Zigarette ausgelöst, die von einer unbekannten Person an der Plane ausgedrückt wurde. Das Feuer konnte durch die Anwohner eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim, Tel. 05943 92000, zu melden.

Bad Bentheim - Blumenkübel in Brand geraten

Am Sonntag wurde gegen 23 Uhr den Einsatzkräften am Rastplatz Bentheimer Wald Süd an der A 30 ein brennender Blumenkübel gemeldet. Das Feuer konnte durch den Brandentdecker eigenständig gelöscht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei in Wietmarschen, Telefon 0591 87715, zu melden.

Nordhorn - Kia angefahren

Am Samstag parkte in Nordhorn an der Gesastraße ein weißer Kia. In der Zeit von 15.15 Uhr bis 17.30 Uhr wurde der linke Außenspiegel des abgestellten Pkw von einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

BPOL-BadBentheim: Drogen-Duo in Untersuchungshaft

Die Bundespolizei hat Freitagnachmittag an der deutsch-niederländischen Grenze zwei Drogenschmuggler festgenommen. Bei zwei Männern im Alter von 46 und 52 Jahren wurde Marihuana, Haschisch und Crystal Meth beschlagnahmt. Beide Drogenkuriere sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Im Rahmen der verstärkten Grenzüberwachung hatte eine Streife der Bundespolizei kurz vor 17 Uhr, einen aus den Niederlanden eingereisten und mit zwei Personen besetzten PKW auf dem Parkplatz „Waldseite Süd“ an der Autobahn 30 angehalten und überprüft. In dem Auto der 46 und 52 Jahre alten Norweger entdeckten die Bundespolizisten rund 1,2 Kilogramm Marihuana, etwa 600 Gramm Haschisch und knapp 20 Gramm Crystal Meth. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen und Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben zusammen einen Wert von rund 20.000 Euro im Straßenverkauf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erließ ein Haftrichter beim Amtsgericht Lingen am Samstag Untersuchungshaftbefehl gegen die beiden Drogenschmuggler. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Übersicht beschlagnahmte Drogen. Foto: Bundespolizei

Detailaufnahme Marihuana. Foto: Bundespolizei





+++ EMSLAND +++

Esterwegen - Hecke in Brand geraten

Am Sonntag ist gegen 21 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache eine Hecke an der Birkenstraße in Esterwegen in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Kräften im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Börger - Einbruch in Pfarrbüro

Zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 8.40 Uhr, sind bisher unbekannte Täter in das Pfarrbüro an der Kirchstraße in Börger eingebrochen. Hier entwendeten sie Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel, Tel. 05952 93450, zu melden.

Salzbergen - Mit 2, 28 Promille unterwegs

Am Sonntag hielten die Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Sattelzugführer auf der A 30 an. Dieser fiel den Beamten auf, da er in Schlangenlinien in Richtung Osnabrück unterwegs war. In Höhe Salzbergen konnte der Sattelzug angehalten werden, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,28 Promille. Seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.