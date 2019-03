Alle Polizeimeldungen vom 11. März im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zwei Personen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus

Gestern Abend kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neuenhauser Straße. Zwei junge Männer wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem PKW aus einer Parkbucht auf die Neuenhauser Straße und übersah dabei den in Richtung Innenstadt fahrenden PKW der jungen Männer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 21-jährige Fahrer aus und prallte gegen einen Baum. Der PKW kippte anschließend auf die Seite. Die beiden leicht verletzten Insassen wurden mit Rettungswagen in die Euregio-Klinik gebracht. An dem Auto entstand Totalschaden.

Nordhorn - Grauer VW Tiguan beschädigt

Bereits am vergangenen Montag wurde zwischen 7.30 bis 11.30 Uhr ein grauer VW Tiguan in der Hohenfeldstraße in Höhe der Pestalozzistraße beschädigt. Der Wagen stand auf einem Parkplatz vor der dortigen Fleischerei. Der Verursacher beschädigte den Tiguan vermutlich beim Aus-bzw. Einparken und entfernte sich anschließend, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 zu melden.





+++ EMSLAND +++

Sögel - Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 13.30 und 23.15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Holunderweg eingedrungen. Sie brachen die Haupteingangstür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertsachen. Sie entwendeten Bargeld, zwei elektrische Zahnbürsten eine Digitalkamera und Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Sögel unter der Rufnummer 05952 93450 entgegen.

Lengerich - 20-jährige bei Unfall schwer verletzt

Am späten Nachmittag kam es gestern auf der Oststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Frau wurde dabei schwer verletzt. Die 20-jährige Frau aus Lorup fuhr gemeinsam mit zwei Mitfahrern die Oststraße in Richtung Handruper Straße, als sie auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verlor, von der Fahrbahn abkam und in einen Graben rutschte. Die junge Frau zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre zwei Mitfahrer konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die Feuerwehr aus Lengerich war mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort. An dem Auto entstand Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.

Haren - Verpuffung in Wohnhaus

Heute Vormittag kam es gegen 9.15 Uhr zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus an der Wesuweer Hauptstraße. Eine 44-jährige Hausbewohnerin, die sich im Erdgeschoss befand, hörte einen lauten Knall aus dem Obergeschoss. Als sie nach oben ging, um nachzusehen, bemerkte sie Rauch und verließ mit ihrem einjährigen Enkel das Haus. Verletzt wurde niemand. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und die Wohnung lüften. Durch die Verpuffung wurde eine Wand des Wohnhauses eingedrückt, ohne dabei einzustürzen. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

