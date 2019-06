Alle Polizeimeldungen vom 11. Juni im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang liegen keine Meldungen aus der Grafschaft vor.





+++ EMSLAND +++

Geeste - Unfall auf der B 70 fordert drei Verletzte

Am Montagnachmittag ist es auf der B 70 in Höhe Geeste-Osterbrock zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Menschen verletzt wurden, einer von ihnen lebensgefährlich. Gegen 17.35 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Audi in Richtung Meppen, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und hier mit einem BMW zusammenstieß. Durch den Zusammenprall wurden beiden Autos in den Seitenraum geschleudert. Der 51-jährige Fahrer des BMW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Seine 53-jährige Beifahrerin und der Audifahrer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren aus Osterbrock und Groß Hesepe waren mit insgesamt etwa 45 Männern im Einsatz. Die B 70 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 21 Uhr voll gesperrt.

Haren - BMW in Dankern beschädigt

Am Pfingstmontag ist es in der Zeit zwischen

12:30 Uhr und 18:20 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Ferienwohnung im Fischotterweg im Ferienzentrum Schloß Dankern zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein geparkter weißer BWM wurde dabei am linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 zu melden.

Haren - Einbruch in Wohnhaus

Am Montag brachen bislang unbekannte Täter zur Tageszeit in ein Wohnhaus am Telgenkamp in Haren ein. Zwischen 15.30 Uhr und 18.50 Uhr gelangten sie über die Terrassentür in das Einfamilienhaus und suchten in der Küche nach Bargeld. Ein mittlerer dreistelliger Betrag wurde gestohlen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932 72100 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Lkw-Scheinwerfer gestohlen

Bislang unbekannte Täter bauten zwischen Montagabend, etwa 18.00 Uhr und Dienstagmorgen, 3.00 Uhr, die Beleuchtungseinrichtung aus einem Lkw aus. Der Lkw der Marke Scania stand an der Straße zur Seeschleuse. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Haren - Unfallflucht am EDEKA-Markt

Bereits am Freitag, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein anthrazitfarbener VW Golf Sportsvan auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes am Brinkerweg in Haren angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter 05932 72100 zu melden.

Lingen - Versuchter Transporter-Aufbruch

Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 0.15 Uhr und 3 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, die Fahrertür eines Kleintransporters an der Straße zum Heidhof aufzubrechen. Der VW Transporter stand in unmittelbarer Nähe des Bahnüberganges. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0591 870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.