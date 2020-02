Alle Polizeimeldungen vom 11. Februar im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Schüttorf - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Am frühen Dienstagmorgen ist es auf der Salzbergener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei schwer verletzt.

Eine 26-jährige Schüttorferin war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Audi A1 in Richtung Salzbergen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Audi stieß frontal mit dem entgegenkommenden Seat Ibiza eines 49-jährigen Mannes aus Rheine zusammen. Beide Beteiligten wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Neuenhaus - Einbruch in Wohncontainer

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, in einen Wohncontainer an der Lager Straße in Neuenhaus eingebrochen. Sie entwendeten eine Spielekonsole samt Zubehör. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim, Tel. 05943/92000, in Verbindung zu setzen.

Nordhorn - Einbruch in Einrichtungsgeschäft

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in ein Einrichtungsgeschäft an der Bentheimer Straße in Nordhorn eingebrochen. Nach bisherigen Ermittlungen wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921 3090, in Verbindung zu setzen.





+++ EMSLAND +++

Meppen - Ford Focus beschädigt

Bereits am Freitag der vergangenen Woche ist es auf dem Parkplatz der Dekra-Akademie an der Daimlerstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen 8.15 und 17 Uhr wurde ein dort abgestellter Ford Focus angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 9490 entgegen.

Sögel - Einbruch in Arztpraxis

Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Arztpraxis an der Clemens-August-Straße in Sögel eingebrochen. Sie entwendetet nach bisherigen Erkenntnissen Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel, Tel. 05952 93450, in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Damenfahrräder gestohlen

Unbekannte Täter sind am Montag gegen 13.45 Uhr in den Garten eines Wohnhauses an der Barenbergstraße in Papenburg eingebrochen. Hier zerstörten sie die Holztür einer Hütte, betraten diese jedoch vermutlich nicht. Danach begaben sie sich zu einem weiteren Schuppen. Hier beschädigten sie das Fenster der Holztür, gelangten dadurch in den Schuppen und entwendete zwei Damenfahrräder. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Einbruch in Baucontainer

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in einen Baucontainer an der Rottumer Straße in Lingen eingebrochen. Sie entwendetet nach bisherigen Erkenntnissen eine Taschenlampe. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

Lingen - Baucontainer aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in mehrere Baucontainer an der Straße Poller Sand in Lingen eingebrochen. Sie entwendeten eine Kiste Bier, zum Teil hochwertiges Werkzeug blieb unberührt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591 870, in Verbindung zu setzen.

---

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Weitere Nachrichten zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten finden Sie auf GN-Online hier im Überblick.