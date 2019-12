Alle Polizeimeldungen vom 11. Dezember im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag versucht, in ein Wohnhaus an der Pestalozzistraße einzudringen. Die Täter versuchten dabei gewaltsam eine Tür zu öffnen. In das Gebäude gelangten sie nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 3090 entgegen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Einbruch in Café

In der Nacht zu Dienstag ist es zu einem Einbruch in das Café der Diakonie in der Baccumer Straße gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen dabei ein Fenster auf und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 in Verbindung zu setzen.

Papenburg - Schulgebäude Mit Farbe beschmiert

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag Gebäudeteile der Berufsbildenden Schulen am Fahnenweg mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Täter trugen dabei Schriftzeichen unter anderem auf ein Garagentor auf. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - Kia Rio beschädigt

Am Dienstagabend ist es auf dem Parkplatz des K&K an der Rheiner Straße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei wurde zwischen 22 und 22.15 Uhr ein dort abgestellter roter Kia Rio am linken Kotflügel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Sögel - Unter Drogeneinfluss am Steuer

In der Nacht zu Mittwoch haben Beamte der Station Sögel auf der Straße Waldhöfe einen 34-jährigen Mann kontrolliert. Er war mit einem Transporter unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer möglichen Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Der Fahrer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei leitete ein entsprechendes Verfahren ein.

Papenburg - Zwei Verletzte nach Unfall

Am Mittwochmorgen ist es auf der Rheiderlandstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Beteiligte wurden dabei verletzt, einer von ihnen schwer. In Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 70 stießen ein VW Up und ein Hyundai Tucson frontal zusammen. Die Fahrerin des VW wollte nach links auf die B70 auffahren und hatte dabei den entgegenkommenden Hyundai übersehen. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die zweite Beteiligte kam mit leichten Blessuren davon. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

