Alle Polizeimeldungen vom 11. April in der Übersicht

+++ GRAFSCHAFT +++

Nordhorn - Zwei Verletzte nach Unfall auf B213

Am Freitagabend ist es auf der B213 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Insassen eines VW Golf wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Die beiden jungen Männer waren gegen 20.20 Uhr mit dem Auto in Richtung Lingen unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Bad Bentheim verlor der 21-jährige Fahrer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Golf. Das Fahrzeug schleuderte über die Gegenfahrbahn auf den Grünstreifen und überschlug sich dort. Währende der Fahrer mit leichten Verletzungen davon kam, musste sein 18-jähriger Beifahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Nordhorn - 32-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

Am Freitagmittag ist es auf dem Frensdorfer Ring zu einem Motorradunfall gekommen. Ein 32-jähriger Mann aus Lingen wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 14 Uhr mit seiner Yamaha in Richtung Heseper Weg gefahren, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor. Das Motorrad kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 32-Jährige erlitt eine schwere Beinverletzung und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Laar - 18-Jährige nach Unfall schwer verletzt

Am Freitagmittag ist es an der Vorwalder Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 18-jährige Fahranfängerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 12.20 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Emlichheim unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Die junge Fahrerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei ermittelt.

Bad Bentheim - Bei Unkrautvernichtung Hecke in Brand gesetzt

Am Freitagmittag ist es an der Industriestraße zum Brand einer Buchenhecke gekommen. Verletzt wurde niemand. Der 56-jährige Grundstückseigentümer war gegen 12.15 Uhr damit beschäftigt, das Unkraut auf dem angrenzenden Gehweg mit einem Gasbrenner abzuflämmen. Dabei entzündete sich die Hecke und brannte auf einer Länge von etwa zehn Metern vollständig nieder. Die freiwillige Ortsfeuerwehr konnte die Flammen löschen.





+++ EMSLAND +++

Lingen - Corona-Kontrollen führen zu etwa 80 Anzeigen, ruhiger „Car-Freitag“

Die Polizei hat am Freitag zwischen 12 und 24 Uhr mit einem großen Kräfteaufgebot in den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim Kontrollen der Kontaktbeschränkungen durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Verhinderung von Ansammlungen in Verbindung mit dem sogenannten „Car-Freitag“. Während nur sehr wenige Tuningfreunde auf den Straßen unterwegs gewesen sind und Versammlungen dieser Szene sogar komplett ausblieben, hatten die Einsatzkräfte auf anderer Ebene alle Hände voll zu tun. Knapp 80 Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen wurden im Inspektionsbereich aktenkundig. Es wurden mehr als 150 Personalien festgestellt und 26 Platzverweise ausgesprochen. In etwa 90 Fällen wurden sogenannte Gefährderansprachen durchgeführt, weil Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen unmittelbar bevorstanden. Die Kontrollen werden in den kommenden Tagen in unverminderter Stärke fortgesetzt.

Meppen - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Am Freitagnachmittag ist es an der Dalumer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 75-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie überquerte gegen kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn und übersah dabei einen in Richtung Schwefingen fahrenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

