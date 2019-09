Alle Polizeimeldungen vom 10. September im Überblick

+++ GRAFSCHAFT +++

Bislang keine Meldungen.





+++ EMSLAND +++

Freren - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Am Montagnachmittag ist es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 68-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Gegen kurz nach 15.30 Uhr bog eine 38-jährige Frerenerin mit ihrem Ford Fiesta von der Bahnhofstraße nach rechts in die Internatstraße ab. Dabei übersah sie die stadtauswärts fahrende 68-Jährige auf ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Papenburg - Versuchter Wohnungseinbruch

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend versucht in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Sandberg einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist die Eingangstür aufzubrechen, flüchteten sie vom Tatort. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 9260 entgegen.

Lingen - Versuchter Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende versucht in eine Gaststätte in der Schlachterstraße einzudringen. Dabei gelang es ihnen weder die Eingangstür, noch ein Fensterelement aufzubrechen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591 870 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

